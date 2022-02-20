案情不單純？淫魔富商「嫩妹小模」全靠他送上床　獄中離奇吊死

▲美國戀童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein，中）與密友法國模特星探布魯內爾（Jean-Luc Brunel，右）陳年照片遭美國當局起底，英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell，左）協助兩人從事性犯罪。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在牢房輕生，死後留下許多謎團，不僅被爆出是英國安德魯王子性侵案的幕後牽線人，曾為他「提供」未成年女子的法國模特兒經紀公司創辦人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）竟也在19日於獄中上吊身亡，不禁令人懷疑這些性剝削案背後恐藏有更大的隱情。

▲英國名媛麥絲威爾「用奶按摩」富商艾普斯坦的腳。（圖／達志影像）

綜合CNN等美媒報導，70多歲的資深模特兒星探布魯內爾1977年在巴黎成立Karin Models經紀公司，從業40多年來發掘出許多名模、巨星而聲名遠播，包含好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）、蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）與美國超模杜靈頓（Christy Turlington）等。

然而，布魯內爾也被人指控是個「好色惡徒」，2020年12月在法國戴高樂機場被捕後即入獄接受調查，沒想到，所涉及的性侵與性剝削案的被害人將永遠等不到正義。巴黎檢察官辦公室發言人表示，布魯內爾19日凌晨1時30分左右被發現於牢房中以床單吊頸身亡，但檢方不願評論是否為自縊，並稱死因仍在調查。不過，他的律師說，布魯內爾是出於「不公正」的感受，而做出這個決定。

▲布魯內爾與麥絲威爾於2003年合影，兩人皆被捕入獄，但布魯內爾被證實於19日自殺身亡。（圖／達志影像）

布魯內爾涉嫌在法國性侵15至18歲少女，更遭美檢指控是美國戀童癖「淫魔富商」艾普斯坦長年進行「性販賣」的核心角色。布魯內爾擔任「皮條客」，誘騙法國未成年少女只要飛往美國，就能簽約成為模特兒，實質上卻是被人性侵。英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）就遭受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控，她17歲時經艾普斯坦牽線，與安德魯王子見面後遭到性侵。

▲英國安德魯王子遭指控性侵未成年少女，英媒披露和解金折合新台幣高達4.5億元。（圖／路透）

法庭文件顯示，朱弗里（Virginia Giuffre）曾透露，艾普斯坦說過最糟糕的消息是，布魯內爾從法國送來3名漂亮的12歲女孩給他，當作艾普斯坦的生日禮物。如今，艾普斯坦與布魯內爾相繼於2019年8月10日、2022年2月19日在獄中自殺身亡，兩人生前都未能接受法院正式審判，引發外界懷疑他們涉及的性販賣案件，背後可能藏有更大的隱情。

▲荷蘭前女模豪伊斯嫚指控，她曾遭布魯內爾性侵。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭前女模、受害人豪伊斯嫚（Thysia Huisman）憤怒批評，她10多歲時遭布魯內爾性侵，為此已經奮鬥好幾年，就是希望法律能還給她一個公道，「對我來說，一切的結局是在法庭上，而現在，這結局從我身邊消失了。我失望透頂，非常失望（受害者）得不到公正。」

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