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台鐵公司組織改革！新設4分區營運處　董座：養成基層安全文化

▲▼台鐵公司設置北中南東4區營運處，董事長杜微視察東區營運處。（圖／台鐵）

▲台鐵公司設置北中南東4區營運處，董事長杜微視察東區營運處。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵組織改革轉型國營公司，簡化行政流程，台鐵公司也新設北區、中區、南區及東區4個分區營運處，統管轄區內安全維護和運輸服務，強化運工機電不同業務的橫向聯繫，台鐵公司董事長杜微表示，安全是各分區營運處重要工作，因此加設安全科，向下推動和考核執行績效，養成基層安全文化。

為簡化行政流程，發揮考核效能，加強應變能力，特進行組織編制調整，台鐵公司新設北區、中區、南區及東區4個分區營運處，台鐵公司表示，各分區營運處除統管轄區內安全維護及運輸服務，同時負責協調機務、工務、電務各單位的橫向連繫，大幅強化地區內聯合勤務能力，包括確保行車運轉安全，增加客貨運運能，臨軌施工及勞工安全，以及災害搶修應變。

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台鐵公司董事長杜微昨(3日)在由東區營運處處長陳仲俊陪同下巡察新成立的東區營運處以及花蓮等車站，盼員工儘快適應新制度新任務，杜微表示，確保安全是各分區營運處最重要的工作，所以特別加設安全科，負責全處SMS安全管理系統的運作執行。

杜微表示，各分區營運處對上承接總公司運安處的規劃及律定，對下推動並考核各段級單位執行SMS的績效，藉由教導與激勵，養成基層的安全文化。

▼台鐵公司設置北中南東4區營運處，董事長杜微視察東區營運處。（圖／台鐵）

▲▼台鐵公司設置北中南東4區營運處，董事長杜微視察東區營運處。（圖／台鐵）

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台鐵公司分區營運處安全科台鐵杜微

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