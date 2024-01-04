工會連署春節不加班！台鐵照加開「234班列車」　1／9起陸續開搶

▲即便面臨工會連署春節依法休假行動，台鐵春節仍規畫加開234班加班車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，即便面臨台鐵產業工會連署春節不加班危機，不過台鐵公司春節疏運照常進行，台鐵公司今(4日)宣布，春節疏運期間全線加開234班加班車，東部紅眼列車還有7折優惠，運能比去年春節增，1月9日開放東部幹線及跨線列車訂票，1月10日開賣西部幹線車票。

台鐵公司化後首個春節疏運將至，由於台鐵產業工會不滿留才等津貼有職務差別待遇、人力不足，發起連署春節依法休假不加班行動，連署將至1月底，2月初宣布是否行動，不過台鐵公司規劃春節疏運照常且運能還增加。

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台鐵公司今宣布，因應春節連假疏運旅客需要，自2月6日至2月15日止共計10天，全線加開各級列車總計234列次，疏運期間，全線運能較平日增加6%，與112年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加79萬1645座位公里。

▲▼台鐵春節疏運規劃。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵春節疏運規劃。（圖／台鐵公司提供）

其中包含2月7日、2月8日及2月13日、2月14日東部幹線實名制列車8列次；2月7日及2月13日東部幹線紅眼列車2列次，提供7折優惠；2月7日至2月15日彰化-花蓮跨線對號列車16列次；2月8日至2月14日湖口-台東跨線區間快車14列次。

以及2月8日至2月14日西部幹線南港-彰化對號直達車14列次、七堵-潮州半直達對號車14列次、七堵-高雄區間快車14列次，和2月12日至2月14日海線七堵-彰化對號車6列次。為加強疏運旅客，台鐵規劃2月6日至2月15日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，春節疏運於1月9日0時起開放東部幹線一般對號列車訂票，也包含宜蘭線、南迴線及跨線列車；另1月10日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至2月15日之乘車票。

▲台鐵春節疏運車票開賣時程。（圖／台鐵公司提供）

另加開8班東部幹線實名制自強號列車，將於1月11日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

至於花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，開放訂票期程另行公告。