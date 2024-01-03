喝雞湯調理包「狂拉4天」！她疑食物中毒　好市多澄清：單一個案

▲有民眾到好市多買雞湯調理包，當晚食用後隔天起連拉肚子4天。（示意圖／Shutterstock）

圖文／CTWANT

好市多又驚爆食安問題？有民眾2024年第一天在臉書社團發文投訴，他在2023年底到好市多購買雞湯調理包來喝，結果隔天瘋狂腹瀉，整整拉肚子拉了4天，懷疑是食物中毒。對此，好市多公關回應，已協助民眾退貨，不過目前未接獲其他類似事件，應為單一個案，已通知廠商此狀況。

原PO元旦在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文投訴，他在2023年12月29日下午到好市多購買雞湯調理包，當晚煮火鍋享用，沒想到隔天開始瘋狂腹瀉，30日將雞湯調理包退貨，但仍連續抱馬桶4天，「屬於肚子不會痛但持續超級腹瀉的現象，類似我高中時全班班遊集體食物中毒的狀況」，他也透露「我個人只喝半碗雞湯，沒有過量，我本身沒有過敏，沒有體質問題，沒有乳糖不耐症，完全健康。這次對我來說這無疑是極度異常狀態，總之回報這個狀態，大家自己評估風險再購買。」

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原PO表示，COSTCO元旦當天打電話回覆他，聲稱他們會自己煮來喝，而且連假後會跟廠商聯絡，接著2日又打電話表示，「說已經通報廠商追蹤觀察，說他們產品有通過SGS認證和生菌數檢測，還會觀察有沒有出現個案」因此透過此貼文，提醒其他會員多加注意。

貼文曝光也引發網友熱議，「純粹是你自己的腸胃對高濃度的膠質跟脂肪不耐而已」、「基本上，有超過特定人數以上才叫食物中毒，不然都是個人腸胃敏感」、「軟性罐頭包裝，用高溫高壓殺菌的，要有問題真的很難」、「我覺得應該是平常飲食習慣的問題，突然吃一個油脂含量較高的湯腸胃受不了」、「應該直接送去檢驗比較快」、「在夜市吃雞排蚵仔煎奶茶大腸包小腸炸雞熱狗後，在麥當勞吃霜淇淋收尾。萬一拉肚子的話，一定是麥當勞的問題。」

對此，好市多也向《三立新聞網》表示，「關於雞湯事件，會員已於12/30完成退貨。經會員陳述，會員與家人皆有食用該商品，但只有會員本人出現拉肚子的情況。賣場也向會員說明，如果是食品問題，食用後應有相同症狀發生。另外，截至目前賣場未接獲其他類似事件，應為單一個案，我們也會知會廠商此狀況。」

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