海保機「5隊員遺體」交由法醫解剖釐清死因！機長恢復意識

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場時，在C跑道與海上保安廳所屬的定翼機MA722相撞，當場變成巨大火球在跑道滑行1公里。此起事故造成海保機5死1傷、日航機14傷，而警方也決定將5名罹難海保隊員的遺體交由法醫解剖，以釐清確切死因。

根據《日本新聞網》報導，海上保安廳定翼機在與日航客機相撞後，同樣也起火。其中39歲機長宮本元氣第一時間脫逃，其餘5名隊員一度失聯，然而尋獲後經搶救仍不治身亡。

▲▼警方派30名調查人員到現場勘驗機體。（圖／達志影像／美聯社）



調查人員表示，警視廳已決定要將5人的遺體交給法醫進行司法解剖，以釐清死因。而受到大面積燒傷的機長宮本元氣目前已經脫離險境，雖然仍在加護病房觀察中，但是意識清醒，等到狀態恢復，警方將會對其展開詢問。

警視廳3日上午11時派遣30名調查人員前往事故現場的羽田機場C跑道與日航客機殘骸進行勘驗，以釐清事發經過。

另一方面，根據海上保安廳內部人士指出，海保機機長在逃生時曾表示，自己接獲起飛許可，然而事實上，塔台僅要求海保機在跑道旁待命，並未准許進入跑道，間接證實機長「聽錯指令」。