日航證實開始支付賠償金！　空服員「用擴音器」奮力疏散367乘客

▲ 日航JAL516班機起火燃燒，大片機身積燒成焦黑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空JAL516班機2日降落羽田機場時，與海上保安廳MA722定翼機發生撞擊起火，機上379人迅速撤離，所幸僅14人受傷。事發後日航除宣布開放3月底前機票全額退費，對機上乘客也火速啟動賠償措施，也向媒體曝光事發當下疏散過程。

日航3日向日媒ENCOUNT證實，已經開始向JAL516班機上367名乘客支付賠償金，「包括回程交通費在內，我們已經開始支付」，但拒絕透露具體金額。

此前，一名網友3日上午在社群平台X上發文表示，他已經接到日航的聯絡，「據說行李全毀的話會得到20萬日圓（約新台幣4.6萬元）補償，另外，昨天回程的交通費也可以申請」，「反應這麼快，讓我嚇了一跳」，「真是救了我一命，謝謝日航」。

這則貼文已累計逾3.1萬次轉推，逾1500萬次點閱，許多網友都留言稱讚日航後續處理十分快速。

另一方面，日航也向ENCOUNT說明詳細逃生狀況指出，JAL516降落是在2日下午5時47分，包括機組員在內的379人全數逃出時間是6時5分，僅花18分鐘就完成疏散，使用8扇逃生門中的5扇。

但由於廣播系統因撞擊受損，機組員是使用擴音器引導乘客。發言人說明，機上通常會準備多個擴音器以防萬一，乘客全數逃出後，9名空服員及3名駕駛艙人員才疏散，「所有人員能夠平安撤離，應該是機組員接受的訓練發揮了作用。」