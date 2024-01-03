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日航379人全員奇蹟脫困！38年前空難血淚教訓　換來救命關鍵

▲▼日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的班機，2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火。（圖／路透）

▲日航一架班機2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火，所幸機上379人全員驚險脫困。（圖／路透）

文／中央社

日本航空班機昨天降落東京羽田機場時與海上保安廳飛機碰撞而起火，日航班機上379人全員驚險脫困。專家指出，現代安全標準和日航本身嚴格飛安文化兩相結合，是成功疏散關鍵。

事故原因目前正在調查中。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國克蘭斐德大學（Cranfield University）安全暨事故調查教授布瑞斯威特（Graham Braithwaite）說：「從看見的影片內容，我一方面驚訝，同時也因全員脫困而鬆了一口氣。」

「這對任何一架飛機而言都是如此嚴重衝擊，但基於我對這家航空公司的瞭解，以及他們對於安全和機組員培訓方面投入的努力，他們確實做得可圈可點，這一事實不應令人那麼驚訝。」

他說，近40年前的一場慘痛的空難讓日本航空（Japan Airlines）成為安全紀錄極佳的航空公司。

1985年8月12日，日航從東京飛往大阪的123號班機失事，機上524人中520人罹難，成為航空史上死傷最慘重的單一空難事件。空難原因是波音公司（Boeing）技工對機尾進行維修的問題，而不在航空公司本身。
布瑞斯威特指出：「顯然這起事件對這家航空公司的影響深遠。在日本文化中，他們一肩扛下那場空難所有責任，希望確保那樣的事永遠不會重演。」

「因此在發生問題時，他們視為可以學習的機會。每起事件都是可以改善的契機。」

2005年，日航了解到許多新進員工不知道20年前那起死傷慘重的空難，因此在公司總部設立專區展示失事飛機的部分殘骸，以及機組人員和乘客的故事。

「這種感覺是，有些加入我們公司的人不知道犯錯是什麼感覺。大家都必須瞭解為了安全必須投入多少努力。」

這起發生於近40年前的空難對於日航的企業文化依然有相當深遠的影響。

「他們在關於標準作業程序和正確行事方面有一套非常嚴格的文化。我認為這是這次機組員表現如此優異的原因之一。」

要求不具名的歐洲主要航空公司的機師表示，機師、組員和乘客的表現「彷彿是在最極端情況下的教科書疏散範例，這讓我格外印象深刻」。

他說：「隨著飛機（機身）越來越大，（疏散）程序也越來越詳盡，因此所有乘客可以在90秒內疏散完畢。若是明顯的災難性事件，部分航空公司現在也讓空服員可以啟動疏散程序，節省寶貴的時間，不用再等待機長下令。」

這位機師表示，日航員工非常清楚現代航空公司的安全紀錄是「以其他沒這麼幸運者的鮮血所寫成」，空難事件成了教材「在行業內分享，以期機組人員能夠把工作做得更好」。

▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞起火，化為一堆殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

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