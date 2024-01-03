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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「老師不敢管教學生」校安網已破洞　侯友宜競辦：教部立刻改規定

▲▼國民黨 侯友宜 會後記者會 總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對教育部昨日會議中，家長團體痛批校園安全網已破，直指《教師輔導與管教學生辦法》矯枉過正，必須儘速檢討修正。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭3日指出，2022年教育部頒布此法規定學校不得任意搜查學生私人物品，民進黨立委范雲更是被外界質疑間接導致校園安全漏洞，請教育部立刻修改規定。

王敏旭說，校園傳出國中生遭同學割喉身亡，已經引發家長不安，全國家長會長聯盟就質疑，學校不能檢查學生書包，要如何發現違禁品？受保護管束學生的書包也不能檢查，《教師輔導與管教學生辦法》已是矯枉過正，老師根本不敢管學生，甚至有可能反遭學生、家長的投訴，成為校園事件當事人，還有可能變成不適任教師。

王敏旭說，《教師輔導與管教學生辦法》除了合理懷疑有毒品或是槍砲刀械，且要有2名家長委員陪同全程錄影才能檢查，這也被外界質疑，根本無法執行，因為難以臨時找到這麼多人，等於學生可以隨便帶東西進來。

王敏旭表示，民進黨立委范雲去年大動作召開記者會，指學校不顧學生拒絕，執意檢查學生行李，只要求注重孩子隱私，卻忽略保護孩子的安全。而教育部也跟著喊話，國教署一定會專案查處學校的處理流程，並要求學校針對相關疏失責任進行檢討改善。導致現在學校內的老師根本不敢搜查違禁品、家長更不清楚校園藏什麼危險。

王敏旭表示，自從《教師輔導與管教學生辦法》修正後，就有老師透露根本不敢搜查學生私人物品，電子煙更是入侵校園，有家長還反應班上同學抽的電子煙就是學長姊提供，也難怪國健署調查，國、高中生電子煙使用率不斷攀升，近8萬青少年使用電子煙。

「校園安全不能等，校園暴力零容忍」王敏旭說，侯友宜已在事發首日就明確指出，政府應該參照日韓，在重大犯罪部份，重新檢視年齡、管束、刑責等規定；若校園霸凌可作犯罪行為對待，與當地警方合作面對霸凌問題；參考英國規定，學生在場、另名老師見證就可檢查，事後向家長委員會備查，若老師因合理管教涉及訴訟，政府也應做老師的後盾，給予法律協助；對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑。 

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