民眾黨表態挺陳超明　時力酸「把國家還給黑金」：這些人連藍都不敢要

▲現任立委陳超明。（圖／陳超明競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前公開力挺競選連任的現任立委陳超明，而陳目前因涉嫌貪污遭國民黨停權。對此，時代力量3日表示，這已經是繼蔡壁如挺顏寬恒、柯文哲挺李全教之後，第三個藍白合示範區，這些黑到連國民黨都不敢要的人，民眾黨卻搶著當寶，口號也變成「義無反顧挺一堆黑金」、「把國家還給黑金」。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥日前表態，藍白合中央合不了，但地方可以合，將在地方選戰支持苗栗縣第一選區的現任立委陳超明。

對此，時代力量發言人余佳蒨強調，這已經是繼蔡壁如挺顏寬恒、柯文哲挺李全教之後，第三個藍白合的地方示範區，這些黑到連國民黨都不敢要的人，民眾黨卻搶當寶，難道是想和國民黨競爭「黑金最大黨」的頭銜嗎？

余佳蒨指出，陳超明因涉嫌貪污遭國民黨停權，去年九合一大選時，也多次力挺惡霸縣長鍾東錦，可說是苗栗黑金二人組，民眾黨在苗栗選擇與陳超明合作，顯見只要候選人背景愈黑、民眾黨愈愛，眼中只有選票，價值理念通通不重要。

余佳蒨批評，民眾黨號稱第三勢力，向黑金靠攏的速度卻是超越藍綠。大選進入倒數階段，各黨的黑金本性也紛紛現出原形，除了民進黨選前急著通過打假球版本的《選罷法》修法，試圖轉移焦點，國民黨和民眾黨更直接提名、支持前科候選人，放眼望去政壇當中唯有時代力量始終堅持剷除黑金，和不法勢力劃清界線。