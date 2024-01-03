稱侯友宜請假導致國中生割頸　趙少康嘆：綠逼教育部不能搜書包

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／公視）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前參與網路節目《賀瓏夜夜秀》提到國中校園割喉命案，認為是因為新北市長侯友宜為選總統請假導致，「他如果不請假，搞不好不會發生」，而侯友宜請假是因為被民進黨逼著辭職，遭綠轟失言、玩笑當有趣。趙少康今（3）日再反擊，民進黨逼教育部明令各校，就算有風險也不能去檢查學生書包，「搞出這個還好意思消費逝去的國中生。」

賀瓏於節目上提問，「新北有國中生刺人？」趙少康回應，那是因侯友宜請假，若沒請假，事情可能不會發生，賀再問，所以侯不該請假？趙則直言，這是因民進黨逼他辭去市長，所以侯友宜才只好去請假。

趙少康今日上午出席宜蘭青年論壇，會前受訪被問到相關問題，趙少康說，賀瓏的節目是不同性質、個性，「我是不願意在這樣的節目上罵民進黨啦！」侯友宜跟他都很難過，侯還到殯儀館看望家屬。

趙少康強調，不就是因為民進黨逼教育部嗎？明令各校，就算有風險也不能去檢查學生書包，非要兩個家長委員陪同，還要有明確證據違反槍砲，反正就是各種麻煩，到底學生隱私權重要，還是生命權重要？家長根本都不放心，應該給學校更大權限，英國也可以檢查學生書包，一個老師在旁邊看就好，美國還有設金屬探測門，還有規定要透明書包的，「民進黨搞出來還好意思講，別再消費不幸逝去的國中生」。

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