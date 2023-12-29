曾主張「不該任意搜書包」被藍營批校安破口　范雲：應從根源來解決

▲民進黨立委范雲。（圖／記者許敏溶攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市國中生割頸案引起社會輿輪。為保障學生隱私權、民進黨立委范雲曾主張「學校不該任意搜查學生書包」，也遭到藍營及側翼砲火攻擊，批其是安全網破口。對於相關案情，范雲昨（28日）在記者會中回應，這是所有青少年隱私權，應該從根源來解決，反霸凌當然包含反肢體暴力，這是教育體系需要努力的。

根據教育部規定，除非有相當證據，學校不得搜查學生身體及其私人物品。而國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，集合全校學生、公然翻查所有行李，包括校長在內教職員無人反對，范雲1月接到學生投訴後召開記者會，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。

而日前發生新北國中生割頸案，被質疑社會安全網破口，藍營側翼粉專也翻出范雲過去曾協助被翻行李學生陳情，痛批其主張「學校不該任意搜查學生書包」是校園安全破口、最大亂源。

對於相關指控，范雲表示，這是所有青少年隱私權，應該從根源來解決，為何年輕世代會用這樣暴力的方式？這一直是教育初衷，反霸凌當然包含反肢體暴力，這是教育體系需要努力的。

民進黨團29日則表示，看到這樣的事情大家都很悲痛，幾位總統候選人也都在政見會上用蠻多篇幅表達看法跟反省，就民進黨態度，面對這樣不幸事件應該謙卑反省，不管是中央的教育部還是地方政府教育局，這樣的事件上，中央跟地方可以一起檢討，用制度修正方式處理這樣問題，讓憾事不要再發生。

民進黨立委洪申翰回應，不傾向抓住單一個案，每個個案情境有所差異，從政府角色，應該就制度面修改來看待這樣的事情，不該操作成選舉攻防，中央接下來會找地方政府討論，包含對高風險學生跟家庭有更多關照，也給予想要積極作為老師們更大支持。