遭指圖利高端獲不起訴！薛瑞元喊忍無可忍　今早遞狀反告藍委「誣告」

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委李德維前年指控衛福部長薛瑞元與時任疾管署長的衛福部次長周志浩圖利高端，最終已獲得不起訴簽結；薛瑞元對李德維提起「誣告」告訴，委託律師今早至台北地檢署遞狀。薛瑞元前年底受訪就放話，「我不是一個可以任人欺負的公務員！會和李德維拼到底，兩個有一個會抓去關。」薛瑞元今天受訪直言，對方持續抹黑，說衛福部圖利但又舉不出證據，我方已經忍無可忍，為了整個防疫團隊清白，加上個人受到的汙衊，他跟周志浩決定要提告。

疾管署日前已經說明，檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。衛福部次長王必勝今日表示，李德維代表國民黨在疫情期間控告圖利高端，該案已獲得不起訴簽結，但是昨天國民黨記者會又指涉衛福部與疾管署圖利，部長在忍無可忍下遞狀提出誣告告訴。

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「我們忍無可忍！」薛瑞元今日受訪表示，李德維去提告圖利罪的時候他已經說過，這個動作沒有言論免責權，既然所有案子都已經簽結、查無不法，對方仍然持續抹黑，又舉不出證據，「為了整個防疫團隊清白加上個人受到的汙衊，所以我跟周志浩決定要提告」。

薛瑞元指出，《刑法》誣告罪是七年以下有期徒刑，他會將高端疫苗採購合約當成證物提交給地檢署，不過他也強調，合約受限於保密條款，除非高端同意不然無法對外公開，但裡面內容沒有不可告人之處，會交給檢察官判斷。

薛瑞元前年底受訪時用字相當強烈，直言「中華民國台灣法律制度之下，任何人可以告任何人，選舉操作本來不用太理會，但李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」。他進一步痛批，「老實講雙方籌碼不同，我就和他梭哈，不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還當立委，我會和他拼到底，兩個有一個會抓去關。」