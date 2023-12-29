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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遭藍營轟「校安破口」　范雲最新聲明還原主張、批朱侯造謠

記者杜冠霖／台北報導

新北市國中生割頸案引起社會輿輪。民進黨立委范雲曾主張「學校不該任意搜查學生行李」，遭到藍營砲火攻擊，批其是安全網破口。范雲29日發表最新聲明，自己要求教官不該違法、「無差別」搜查全校畢業旅行的行李，並未主張不能搜書包，豐原高中一個孩子5月才因為被教官針對、無故強搜書包，結束自己的生命。藍營選擇在孩子的悲劇上政治操作，令人不齒。

范雲表示，看到新北市前幾天發生的校園安全事件，感到震驚與悲痛，也向受害者家屬致上最深的哀悼。致力於打造安全、安心的學習環境，是范雲一直以來的使命，看到孩子在校園中受到傷害，她比任何人都難過。

范雲指出，早上國民黨主席朱立倫及侯友宜陣營惡意指控，「民進黨蔡英文、賴清德與范雲是社會安全與校園安全的破口」，並在網路上鋪天蓋地以一張記者會照片，散播假消息，將新北令人痛心的校園悲劇，推向范雲。侯友宜陣營以及朱立倫，選擇在孩子的悲劇上，進行政治操作，意圖賺取政治紅利，令人不齒。

范雲聲明全文如下：

一、網路上及多則新聞中被加工誤導為校安破口的記者會照片，該照片的事實是：范雲要求教官不該違反教育部規定、進行「無差別」任意地搜查全校畢業旅行的行李；范雲絕非主張不能依照教育部既有規定，針對涉嫌犯罪或攜帶違禁品的學生「搜書包」。

事實是，當時某高職爆出教官於畢業旅行前無差別搜查全校行李，范雲和人本教育基金會於2023年1月召開記者會，呼籲不該「違法搜查」。該記者會的訴求，包含：可針對特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品進行搜查，但是不可以「無差別進行全校大搜查」。

二、許多藍營政治人物宣稱現行規定「不能搜查書包」。事實是：教育部從未有不能搜查書包的規定。

教育部的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，明確指出「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」的情況下，可以搜查，並全程錄影、兩位教師在場。

國民黨黨主席朱立倫帶頭造謠范雲說「不可以讓老師檢查管理」，完全是假消息。企圖以惡意謠言，動員臺灣社會的仇恨。范雲也從未主張「不能搜查書包」，國民黨這樣鋪天蓋地的造謠，不禁讓人懷疑，是不是在替落跑市長侯友宜掩飾？

針對實務上如何執行以更符合教學現場狀況，教育部已承諾將檢討、調整。但我們不能忘記，今年五月，豐原高中一個孩子才因為處處被教官針對、無故強搜書包，無法忍受而結束自己的生命。

三、 國民黨主席朱立倫與其立委們口口聲聲說要校園安全，要反霸凌、反暴力，要重視第一線教師意願；事實是：在過去四年的立法院，范雲正是最在乎校園安全、在乎第一線老師聲音的人。

范雲自己擔任校園第一線教師超過十年，深知學生的身心安全是教育的前提。過去四年在教育委員會中，范雲為校園霸凌、學生遭遇的各種身心暴力與虐童議題，以及校園輔導與諮商議題、教師權益，長期處理與追蹤、協助個案並檢討通案問題，都是為了維護學生基本的安全學習環境。

以下僅列舉部分例子：

【爭取校園心輔資源】
與專業輔導人員團體合作提出學生輔導法修正草案，增加量能、支持專業輔導人員；五度質詢教育部長，提出預算提案、臨時提案；召開公聽會討論校園心輔資源的修法與整合。總計參加六場以上記者會與公聽會，要求增加資源、檢討制度性問題，給予第一線校園老師更多的專業支持。

【降低校園霸凌與身心暴力事件】
除了在今年12月7日才剛舉辦反霸凌公聽會，要求教育部檢討既有措施外，在個別校園案件上，針對校園霸凌與身心暴力，范雲協助至少13起校園受害學生的陳情案，努力接住受害學生與家長。

【校園宿舍安全】
在長榮大學女大生命案後，與獨立媒體合作全面調查大學學生住宿安全現況，以據此提出強化校園住宿安全相關政策。

而這次的悲劇，其實還牽涉到中介教育後學生轉銜問題。面對高風險學生，我們不希望再把壓力放到第一線教師身上，而是司法、社政、警政體系，都應該提供專業人力支援，協助與輔導中介教育後學生轉銜，適應一般學校生活，也保障其他同學安全與權益，讓老師、家長都能安心。

四、

最後，作為一位第一線老師、在教育委員會努力近四年的立委，看到國民黨在朱主席帶領下，進行這樣鋪天蓋地、扭曲事實的攻擊，范雲很沈痛地呼籲各界：孩子的悲劇，不應該成為政治操作的嗜血工具。

朱主席今天宣稱「民進黨蔡英文、賴清德、范雲等立委是社會安全與校園安全的破口」，難道不是在利用廣大家長的恐懼，將這場沉痛的悲劇，簡化地歸咎於政黨不輪替嗎？從來沒有任何一位民進黨教育官員、或立委，以「自由之名」，放任校園暴力。

教育文化委員會所有關於教育的法案審查，只有民進黨立委戰戰競競，全程參與。在學生、教師與家長經常相左的教育理念中，找出最好的平衡。面對21世紀新一代孩子的成長挑戰，沒有簡單的答案。第一線的老師與家長，需要的是更多的支持與理解。而非更多的簡化問題、惡意找戰犯製造仇恨的政治操作。

范雲呼籲，國民黨朱主席與侯友宜，不要再為了選舉，操弄孩子的悲劇。正視高風險學生的特殊需求，無法在校園中獲得協助的事實，中央和地方一起攜手補足。長期關心校園安全與第一線教師心聲的范雲，不是落跑市長侯友宜的代罪羔羊。請停止操弄孩子的悲劇。

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