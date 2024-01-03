趙少康稱「侯不請假搞不好沒國中生刺人」　民進黨譴責：踐踏市民

記者呂晏慈／台北報導

新北市某國中喋血案震驚社會，國民黨副總統候選人趙少康卻在脫口秀節目稱「剛好侯友宜請假，如果不請假搞不好不會發生」，引發輿論譁然。對此，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今（3）批評，一個城市的治安都不好，怎麼治理全國的國政呢？新北市議員黃淑君也呼籲，這樣子踐踏新北市民孩子相關的案件，這樣是不應該的。

▲民進黨今天公布「協尋侯市長」競選宣傳片。（圖／民進黨提供）

趙少康在昨晚播出的「賀瓏夜夜秀」大讚侯友宜在新北剿滅偷車案，被主持人吐槽「可是有國中生刺人」，趙回應：「那是剛好侯友宜請假，如果不請假搞不好不會發生」，還聲稱民進黨逼侯辭職，侯只好請假。

對此，戴瑋姍今天上午受訪說，侯友宜陣營經常把責任推卸給別人，永遠都是別人的錯都不是自己的錯，若當初很早就決定要選總統，他應該不要爭取連任，那既然爭取連任，就應該把事情做好，相信過去當然有很多的帶職參選的市長，但是請假都沒有請他時間來得長。

戴瑋姍提醒，奉勸侯友宜還是要把自己的事情做好，尤其他常常自詡「警察市長」、「警察治安專家」，結果新北市治安竟然是全國是最差，不禁要質疑：侯友宜的能力是不是不足？一個城市的治安都不好，怎麼治理全國的國政呢？

黃淑君也說，非常歡迎侯友宜銷假，回來新北市議會備詢，此外，趙少康在發言上還是要謹慎，畢竟他現在是副總統候選人，假設這樣子踐踏新北市民孩子相關的案件，這樣是不應該的。

此外，民進黨今天也公布「協尋侯市長」競選影片，凸顯侯友宜為選總統荒廢市政，市長請假至今已103天，過去一年新北市連續發生多起槍擊案，可說是「光天化日，槍聲四起」，新北儼然是慶記之都，甚至發生國三生遭割頸亡等重大治安事件，侯友宜放任新北治安敗壞，市民受苦，趙少康還上節目說風涼話，叫市民情何以堪？請假的侯市長應為新北市治安負起全責，若仍無心市政，就應盡速請辭，不要戀棧。

民進黨發言人張志豪指出，2023年1月至11月新北市刑案發生總數為3萬4614件，為全國縣市當中發生案件數最多；2023年1月至11月，新北市違反槍砲彈藥刀械管制條例為131件，是全國最高；新北市暴力犯罪破獲率從2019年開始逐年下降，刑案破獲率從2020年開始就排名六都墊底。

張志豪續指，去年多項媒體報導全國市政評比，新北治安滿意度皆六都墊底，其中遠見雜誌新北治安滿意度全國排名，2020年為全國第9名，2021年為全國第11名，2022年為全國第17名，2023年已是全國第18名，新北去年曾2個月內發生8起槍擊案件，市民人心惶惶，但「侯市長」依然故我。

戴瑋姍也說，新北市去年中旬曾連續發生重大槍擊案，如「三重警誤認通緝犯毆打民眾」、4月「土城當鋪遭開三槍」、「20日17歲少年掃射當鋪51槍」、「2槍手飛車追逐 當街轟逾13槍」，5月「五股區行刑式槍決」、「三重重劃區13槍響」，6月「八里區離奇命案且查獲改造手槍」、「三重男惱怒朝店怒轟5槍遭逮」，7月「立委辦公室被威脅開槍」、「林口惡煞轟10槍警告」，9月「樹林毒品買賣糾紛開槍」、「汐止傳槍響！2嫌當街連開8槍」，11月「新店男「醫院外開槍洩憤」逃逸3小時遭逮」、「新北聖約翰大學旁超商槍響！2組人馬談判」、12月「土城國中喋血案」、「黑幫深入校園」。