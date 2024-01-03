屏南選區泛綠上演「海陸大戰」　蘇孟淳抨擊民進黨負面文宣



▲民進黨屏東縣第二選區立委候選人徐富癸發動支持者在墾丁潛水，在海中舉支持標語。（圖／徐富癸競選總部提供）

記者唐鎮宇／綜合報導

屏東縣第二選區（屏南選區）立委上演泛綠大戰，民進黨候選人徐富癸發動「海底攻勢」，由支持者潛入墾丁海中舉出支持標語，並強調「政治不是家族事業，清廉是政治最基本的要求」；民進黨前立委蘇震清之子蘇孟淳近日積極展開陸戰掃街行程，並抨擊民進黨屏東黨部製作的負面文宣看板，企圖向民眾傳達「父代子過」意象，但對父親同樣涉入貪污事件的高雄市長陳其邁卻獲得高雄市民青睞，呼籲選民支持他。

民進黨前立委蘇震清因涉入SOGO百貨經營權爭奪戰中收受賄款，一審被依貪汙罪判處十年；其後去年《選罷法》修法新增排黑條款，新增「判10年以上刑度尚未定讞者確定不得參選」規定，讓蘇震清爭取連任夢碎，因而派兒子蘇孟淳接棒參選。

蘇孟淳近日展開陸戰攻勢，父親蘇震清也陪同掃街，包括林邊市場、潮州中正市場等。蘇孟淳近日也發表「心情告白」文宣，批評民進黨屏東縣黨部的負面看板「選舉是不是真的要選到如此泯滅人性？」蘇孟淳說，父親說他從政數十年，從未包工程、收紅包，也絕對沒有收取不法的政治獻金；也要求我，一定要把他正在經歷的一切，牢牢記在心中。

▲蘇孟淳（右二）近日展開陸戰攻勢，父親蘇震清（左一）也陪同掃街，包括林邊市場、潮州中正市場等。（圖／蘇孟淳競選總部提供）

蘇孟淳說，那幅以「民進黨屏東縣黨部」名義製作，攻擊蘇震清、蘇孟淳的看板，大家彷彿看見了數年前高雄出現過的「陳哲男、陳其邁」看板，同樣都是企圖向民眾傳達「子代父過」的扭曲意象。但高雄市民很有智慧，他們最終選擇了陳其邁當市長，「而且陳市長果不負眾望表現亮眼，我相信屏南的鄉親也同樣有智慧，會做出對屏南最好的選擇。」

同選區的民進黨立委候選人徐富癸則在陸戰迎戰，徐本人在新園、東港路口拜票外，妻子張靜玲則自己擔任麥克風手，與十餘位歌仔戲裝扮的支持者在戲曲之都的潮州街頭，並邀集選區內17個鄉鎮的黨籍鄉鎮長、縣議員站出來相挺。

不僅如此，徐富癸還發動「海底攻勢」，由支持者墾丁的支持者潛入海底，拉起「美德贏台灣、富癸顧屏南」的布條；SUP玩家支持者漂流在滿州海上高喊「美德贏台灣、滿州站出來」。

徐富癸說，自己清白從政，政治不是家族事業，清廉是政治最基本的要求，他會時時刻刻記在心底。選戰現在才是輸贏的時候，有17個鄉鎮鎮長、議員站出來，相信大家會感受到熱情，拜託基層踴躍出來投票。