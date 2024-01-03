再嗆侯友宜「為何中共對你這麼好」　柯文哲：整個台商系統還幫募款

記者袁茵／桃園報導

國民黨總統候選人侯友宜2日指藍白6點協議仍算數，聯合政府勢在必行，但被民眾黨總統候選人柯文哲回嗆「談什麼」、「都是中共支持的人了」，侯則反擊柯抺紅並回應柯「己所不欲勿施於人」，對此，柯文哲3日再嗆聲，那為什麼中共對侯友宜這麼好，還要替侯友宜做假民調？

▲柯文哲桃園車掃第二天，參拜桃園護國宮。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨總統候選人柯文哲3日車掃行程第二天，抵達桃園市為2位立委候選人站台輔選，並在參拜完桃園護國宮後接受媒體訪問。

針對侯友宜批評柯文哲抹紅，要對方己所不欲勿施於人，其副手趙少康也批中國在香港胡作非為，應趕快把香港壹傳媒集團創辦人黎智英放出來，但質疑北京喜歡聽這種話嗎，請柯文哲照他講一遍？柯文哲聽聞問題後則哈哈大笑。

柯文哲表示，像是這種人，「第一點，我不是抹紅他，我如果說『侯友宜勾結中共』就是抹紅他，但我只是問說『為什麼中共對你這麼好？還要替你做假民調，且做那種高的假民調？』很奇怪，為什麼？為什麼整個台商系統在替你募款？我非常清楚嘛！」國台辦沒有點頭同意，大陸台商哪裡敢動？所以自己今天問題是「奇怪，為什麼中共對你這麼好？」

針對侯友宜稱柯文哲、民進黨總統候選人賴清德的房子都有問題，一個違法一個違規？柯文哲笑說，「他那個叫大群館是不是？」媒體在一旁補充「是凱旋苑」，而柯文哲則直言，「以前叫大群館，現在叫凱旋苑，又改名了！奇怪，行不改名坐不改姓，還需要改名就怪怪的，哎呀不想跟他討論那個，他自己還講人家這問題。」