北區國稅局蘆竹稽徵所揭牌　柳李育出任首任主任

▲北區國稅局蘆竹稽徵所揭牌，由柳李育(右一)接任主任。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著桃園航空城計畫推動，帶動工作機會及稅收增加，北區國稅局為提供蘆竹區及大園區民眾更優質的服務，該局重新調整組織架構，將蘆竹區及大園區的國稅業務自桃園分局轄屬移出成立蘆竹稽徵所，2日於北區國稅局舉行蘆竹稽徵所揭牌典禮，由原七堵稽徵所主任柳李育調任該所主任職務。

北區國稅局表示，蘆竹稽徵所分4股辦事：營所遺贈稅股、綜所稅股、銷售稅股及服務管理股，目前於該局桃園分局設立中繼辦公室(地址：桃園市桃園區三元街150號)提供相關服務，未來蘆竹稽徵所新建辦公廳舍完成後將搬移至新址，就近服務蘆竹區及大園區民眾並提升服務品質。

該局指出，近年隨著桃園航空城計畫推動，結合海空（桃園國際機場緊鄰臺北港）、自由貿易港區、完整便捷的高速公路、高速鐵路以及機場捷運網絡系統等優勢條件，進而加速整體開發，帶動產業成長，伴隨工作機會及稅收增加，稅務工作的需求亦日漸增加，該局桃園分局所轄蘆竹區及大園區業務量迅速成長。

包括：財政部財政資訊中心張文熙主任、賦稅署宋秀玲署長、政務次長李慶華、部長莊翠雲、北區國稅局局長李怡慧、前局長王绣忠、前局長蔡碧珍、蘆竹稽徵所主任柳李育等人出席揭牌活動。