賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

▲賴清德被熱情支持者索吻。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德2日在嘉義替立委蔡易餘輔選時，被一位熱情女性支持者「強吻」，旁邊的維安人員也立即將該民眾帶開；同時，南韓則發生最大的在野黨「共同民主黨」黨魁李在明遇襲事件。對此，國安局特勤中心回應記者詢問表示，籲請國人支持維安作為，理解維安必要與重要性，配合相關安全管理措施，避免熱情過激行為，同時也希望安維對象配合，在跟民眾互動時，保持安全距離，並配合使用防彈背心、防彈掃街車等。

賴清德今天到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜後，一名女性支持者上前與賴清德合影，隨後突然拉著賴的脖子送上熱吻，引發現場一陣騷動，站在一旁的隨扈連忙制止。於此同時，南韓最大的在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，在釜山遇襲，遭假冒支持者的民眾割頸倒地，血流不止。

針對兩個事件，從維安角度來看，民眾行為都屬危險，記者向國安局特勤中心詢問回應。國安局表示，特勤中心要求所屬勤員嚴密警衛部署，落實場地淨化，並強化掃街拜票與造勢會場之近身防衛及應變作為，以確保各安全維護對象人身安全。

國安局表示，有協調各安全維護對象配合警衛安全規範，與群眾互動時亦須保持安全距離，並在必要時配合使用特勤單位提供之安全裝備，如防彈背心、防彈掃街車等，共同做好維安工作，以達「親民愛民」與「絕對萬全」之目標。

此外，國安局也籲請國人支持維安作為，在大選進入白熱化階段，請國人參與造勢或掃街等競選活動時，理解維安之必要性與重要性，配合相關安全管制措施，避免熱情過激行為，以利民主選舉活動平和進行。