　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

▲▼賴清德被熱情支持者索吻。（圖／讀者提供）

▲賴清德被熱情支持者索吻。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德2日在嘉義替立委蔡易餘輔選時，被一位熱情女性支持者「強吻」，旁邊的維安人員也立即將該民眾帶開；同時，南韓則發生最大的在野黨「共同民主黨」黨魁李在明遇襲事件。對此，國安局特勤中心回應記者詢問表示，籲請國人支持維安作為，理解維安必要與重要性，配合相關安全管理措施，避免熱情過激行為，同時也希望安維對象配合，在跟民眾互動時，保持安全距離，並配合使用防彈背心、防彈掃街車等。

賴清德今天到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜後，一名女性支持者上前與賴清德合影，隨後突然拉著賴的脖子送上熱吻，引發現場一陣騷動，站在一旁的隨扈連忙制止。於此同時，南韓最大的在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，在釜山遇襲，遭假冒支持者的民眾割頸倒地，血流不止。

針對兩個事件，從維安角度來看，民眾行為都屬危險，記者向國安局特勤中心詢問回應。國安局表示，特勤中心要求所屬勤員嚴密警衛部署，落實場地淨化，並強化掃街拜票與造勢會場之近身防衛及應變作為，以確保各安全維護對象人身安全。

國安局表示，有協調各安全維護對象配合警衛安全規範，與群眾互動時亦須保持安全距離，並在必要時配合使用特勤單位提供之安全裝備，如防彈背心、防彈掃街車等，共同做好維安工作，以達「親民愛民」與「絕對萬全」之目標。

此外，國安局也籲請國人支持維安作為，在大選進入白熱化階段，請國人參與造勢或掃街等競選活動時，理解維安之必要性與重要性，配合相關安全管制措施，避免熱情過激行為，以利民主選舉活動平和進行。

ET快訊
日航客機「爆炸瞬間」畫面曝光！
日航爆炸羽田機場跑道全關閉！乘客不知所措：我不能回家了
快訊／海保廳飛機「送物資到石川」撞日航客機！
快訊／火勢狂燒！　羽田機場4條跑道全面關閉
快訊／海保廳飛機失蹤5人找到了！
快訊／日航撞上保安廳飛機爆炸！岸田文雄發聲了
日航撞上保安廳飛機！　降落雷達圖曝光
快訊／日航飛機爆炸　內部畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

直擊／柯文哲車掃首日！攻侯友宜新北本命區　2藍小雞幫喊「加油」

2024總統大選是2000的翻版？　回顧台灣政壇首次三腳督

「日本女婿」莊銘淵祈求日本平安！陳愷寧暫停選舉行程1周

封關民調見「難有棄保效應」　學者提「藍營勝選」3解方

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

直擊／柯文哲車掃首日！攻侯友宜新北本命區　2藍小雞幫喊「加油」

2024總統大選是2000的翻版？　回顧台灣政壇首次三腳督

「日本女婿」莊銘淵祈求日本平安！陳愷寧暫停選舉行程1周

封關民調見「難有棄保效應」　學者提「藍營勝選」3解方

伊能靜：30歲以上要留意動態紋、教你「預防抬頭紋」4招　

快訊／日航客機爆炸瞬間畫面曝光

橘貓不開心！肥嘟嘟臉露出「超殺眼神」　媽捧起嘆：到底要氣多久

保險公司仍然承保　馬士基逾30艘貨櫃船仍安排走紅海

重電飆股華城去年漲最多　2024首日並列5檔注意股

等15年成功配對！東森員工捐骨髓救人　自主發起公益講座號召更多人響應

台2線2車碰撞「2乘客受傷困車上」！現場單向通行

羽田機場2機擦撞起火！日航前機長批「太離譜」：疑指揮系統出錯

日航爆炸羽田機場跑道全關閉！乘客不知所措：我不能回家了

統一獅春訓8日開跑　亞太棒球村4天開放球迷進場

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

政治熱門新聞

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

媒體問家族土地逾500筆　李妍慧：沒違法「全都露」

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

2024北5區立委選情膠著…

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

圖／柯啟動車掃　因1理由降防彈玻璃

ET民調／73.5%不支持廢死　85%民眾認為現行法律對加害者過度保護

更多熱門

相關新聞

助選王美惠！賴清德籲選民支持

助選王美惠！賴清德籲選民支持

2024年開工首日，民進黨總統候選人賴清德今（2）日在嘉義市立委王美惠陪同下，前往嘉邑玉皇宮、王靈宮五顯帝廟參香祈福，祈求新的一年平安順利。

直擊／柯攻侯本命區　2藍小雞喊加油

直擊／柯攻侯本命區　2藍小雞喊加油

「日本女婿」莊銘淵祈求日本平安！陳愷寧暫停行程

「日本女婿」莊銘淵祈求日本平安！陳愷寧暫停行程

封關民調見「難有棄保效應」　學者提「藍營勝選」3解方

封關民調見「難有棄保效應」　學者提「藍營勝選」3解方

信賴之友會宣布響應1／3站路口挺台灣

信賴之友會宣布響應1／3站路口挺台灣

關鍵字：

賴清德2024總統2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

即／羽田機場飛機起火原因曝！撞海上保安廳飛機

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

即／日航客機羽田機場爆炸！機上367人逃出

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

日本地震誤報　氣象廳道歉

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面