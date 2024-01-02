「日本女婿」莊銘淵祈求日本平安！陳愷寧暫停選舉行程1周

記者施怡妏／綜合報導

今（2）天是2024年的開工日，新北第9選區民進黨候選人林德福，一早就在各大路口以及中正橋跟大家問早。身為「日本女婿」的國民黨候選人莊銘淵，為日本人民祈福，平安度過災情，並承諾進入國會後，會推動永和都市更新，提升都市安全。而上周因外送員爸爸受到關注的候選人陳愷寧，目前暫停選舉相關行程。

【懇請支持】 德福今天在各大路口以及中正橋頭跟大家問早，再特別拜託大家支持立法委員 ⓵ 林德福、總統 ⓷ 侯康配、政黨票 ⓽ 國民黨! #雙和地區立法委員 #新北市第九選區 由林德福發佈於 2024年1月1日 星期一

尋求連任的林德福，元旦當天前往永和仁愛公園參加升旗典禮，許多民眾不畏寒流，揮著國旗到場力挺；今日是2024年開工日，林德福一早就在各大路口以及中正橋頭，跟大家問早，爭取選民支持與認同。

日本石川縣元旦發生大地震，身為「日本女婿」的莊銘淵得知消息後，衷心祈願日本人民都能平安，也承諾未來進入國會後，將推動永和都市更新的腳步，提升整體都市的安全。

日前脫口秀演員博恩發布新影片，將代言費當作小費送給外送員，遇到一名自稱是10多年前在新竹外海墜機的退役飛官，沒想到最後卻「空軍查無此人」翻車，事後查出此人就是立委候選人陳愷寧父親。針對此事，陳愷寧12月30日發文，宣布暫停選舉相關行程一周。

陳愷寧表示，此事對家人和親戚間造成很大的影響，「希望大家可以給我們一些時間處理，謝謝大家，也再次和所有被波及到的人致上歉意，萬分抱歉」。