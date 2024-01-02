信賴之友會「兼容並蓄不同主張」　響應1／3站路口挺台灣

▲信賴之友會總會今天下午舉行「信賴台灣總動員，明天會更好」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴明（3）日上午將分別在台北市、新北市站路口催票，信賴台灣之友會總會今（2）舉行記者會宣布，將以鄉鎮市區分會為單位，每日站路口、掃街拜票、車隊掃街、宣傳車放送等，深入鄉鎮市區，擔任正副總統、政黨票以及區域立委候選人分身，守護台灣民主自由到最後一刻。

各縣市信賴台灣之友會去年4月至6月間，由民間各界人士成立，為延續團結氣勢及輔選熱度，信賴台灣之友會總會今天下午舉行「信賴台灣總動員，守民主護自由」記者會，民進黨前主席卓榮泰、信賴台灣之友會總會理事長劉國隆、秘書長陳金德及22縣市信賴之友會代表與會，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永也現身。

卓榮泰受訪表示，「國會過半」目前看來非常艱鉅，但他還是非常有信心，明天開始還有站上街頭的活動，將會赴第一線向人民直接展現訴求，明天晚上開始，全國將舉辦20幾場造勢晚會，其中包括1月11、12日都當作選前之夜的規格來舉辦，拉抬選民投票意願。

此外，卓榮泰致詞時強調，「我們絕對沒有鬆懈的本錢」，這場選舉對台灣至關重要，在最後十幾天的關頭，要再次發揮當初成立時的熱情與初衷，回到各個社區、不同角落，說服朋友一起回家投票，把台灣跟世界連結起來，再贏一次。

全國信賴總會理事長劉國隆表示，信賴後援會的成員們都是為了台灣打拚的志工，為了守護台灣的自由民主而奮鬥努力。他說，台灣應該要走向世界，不能再回到過去依賴中國的老路，只有邁向世界，台灣才有未來，因此，他也懇請大家，為了民主自由與經濟繁榮，一定要繼續支持賴清德與蕭美琴，讓民進黨國會過半，台灣才能繼續走在正確的道路上。

信賴台灣之友會總會秘書長陳金德指出，為支持賴蕭配，信賴之友會1月3日將於全國22縣市342個路口，集結超過千位信賴之友響應「台灣美德站出來」站路口活動，用行動挺台灣。

陳金德表示，台灣是多元進步的國家，自由民主是台灣不變的價值與理念，多元的國家雖然會因此有不同的主張與倡議，但也因此讓社會可以再多元共融中繼續向前。他表示，信賴台灣之有會成立的目的，就是希望能夠兼容並蓄社會上的不同主張，減少彼此的不信任與不信賴，讓不同主張能夠充分表達，也讓台灣可以持續自由民主且多元的發展。