封關民調見「難有棄保效應」　學者提「藍營勝選」3解方

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

《ETtoday民調雲》今（2）公布封關民調，民進黨「賴蕭」38.9％、國民黨「侯康」35.8％、民眾黨「柯盈」22.4％；在藍綠緊追的情況下，藍營如何翻盤？而藍白之間的棄保是否可能？文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，藍營如果要操作棄保機會不大，因為柯文哲最近民調還是穩坐兩成，真要棄保也會棄不乾淨，所以他建議，侯康要突圍，有3點機會，包括鴻海創辦人郭台銘表態力挺、放大絕公布行政院長人選、派出台北市長蔣萬安拉攏年輕、中間選民。

民調顯示，表示1月13日的總統與立委選舉「一定會」去投票者，共1,289；針對一定會去投票者，賴蕭配支持度38.9%，侯康配支持度35.8%，柯盈配支持度22.4%；至於最想投的候選人當選機會較小，是否改投給其他組候選人？一定會去投票者，在賴蕭配支持者中，有86.7%表示不會改變，4.4%改投柯盈配，1.1%改投侯康配；侯康配支持者中有85.9%不會改變，9.2%改投柯盈配，0.3%改投賴蕭配；柯盈配支持者中則有85.1%不會改變，8.3%改投侯康配，3.4%改投賴蕭配。

藍營人士認為，從近日的民調來看，三組總統候選人都各擁有一定的支持度時，棄保在這次的選舉上可能很難看見。以賴蕭配來說，他們仍具有領先態勢，「抗中牌」似乎還是有用，但是要衝破四成天花板可能還是有懸念，且加上柯文哲日前提到自己「內心本質還深綠」，柯營還是能拉到一些「小綠」的票，藍營如何在這樣的局勢下衝出漂亮成績還是需要多點努力。

鈕則勳認為，現在藍營如果要操作棄保可能沒機會，柯文哲最近民調還是穩坐兩成，且近日的造勢，還是有萬人以上，除非國民黨選前十天放大絕，包括成功的把郭台銘拉進來、或是在選前公布行政院長人選，名單一定得找具社會清望、知名度高、有特定專業者，如之前「卡管案」的苦主、前台大校長管中閔，他除了符合前述條件外，「拔管案」更讓其受到民進黨政治權力不公平的對待，訴求中間選民力道才會更強。

鈕則勳也說，目前藍營距離勝選還差一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民，建議侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，蔣萬安有拓票年輕族群的能力，建議蔣萬安可接下競總總幹事角色一職位，在選戰最後兩週賦予蔣多些話語權，讓蔣主導藍軍後期的選戰進程，在中間選民及年輕族群領域中不斷曝光。

《ETtoday民調雲》於2023年12月31日至2024年1月1日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。回收有效樣本數1,557份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

此次民調調查單位為ETtoday新聞雲，由ETtoday民調雲調查規劃。 調查範圍：台閩地區22縣市，調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。抽樣設計：以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」，細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。

樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據112年11月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源：ETtoday新聞雲。