快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

▲7-11推薦「4大創意泡麵吃法」，其中，日本熊本、博多、沖繩三地特色湯麵搭配統一布丁，可甜可鹹的滋味超特別。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冷空氣一波波來襲，本周又要迎來新一波冷空氣，這時候吃點熱呼呼的美食最過癮！超商這次祭出4大創意泡麵吃法，想不到在泡麵裡加了布丁、椰香乖乖，居然會蹦出意想不到的美妙滋味，且即日起至1月9日、1月16日至1月23日可享指定進口泡麵任選第2件6折優惠。

7-11曝光4大創意泡麵吃法，首先是「冬天進補」，勝王「牡蠣雞湯風味拉麵」與日清一風堂名店「豚骨湯味白/赤丸速食麵」搭配台糖蜆精與桂格無糖養氣人蔘，整體湯頭增添濃厚風味，暖心也暖胃；「特色拉麵配布丁」推薦日本熊本、博多、沖繩三地特色湯麵，鹹甜湯頭搭配統一布丁，品嚐微微焦糖氣息，豚骨風味可鹹可甜超特別。

▲日式特色湯麵加統一布丁，除了可以吃到鹹甜交融的滋味之外，還有淡淡的焦糖香。



「泡麵配無糖豆漿」以日清經典口味「海鮮／醬油杯麵」搭配無糖豆漿，湯頭醇厚口感大升級，另外，日清另一款暢銷泡麵「UFO炒麵-特濃日式炒麵醬口味」可搭配山葵醬，呈現甜嗆新滋味；「自煮泡麵新吃法」推薦超人氣「農心辛拉麵」，杯裝、袋裝皆可搭配經典零嘴椰香乖乖，除了可降低辣度之外，湯底還會透出微微椰香泰式風味，另一款農心新品「起司風味辛炒麵(包)」，完美結合辣味與濃郁起司風味。

▲「UFO炒麵-特濃日式炒麵醬口味」加山葵醬，甜嗆新滋味。



▲「農心辛拉麵」搭配經典零嘴椰香乖乖，竟會變成椰香泰式風味。

麻古茶坊繼首波的史努比飲料杯後，第2波聯名強勢推出2款萌系飲品，全都能看到可愛史努比漂浮在飲料上，可愛爆表，首推「懶懶史努比雲朵芝芝可可」，嚴選法國進口可可粉結合香醇鮮奶打造濃郁可可飲，並淋上一層綿密芝芝，接著放上用棉花糖製成的慵懶史努比，趴著的模樣讓人秒融化。

▲超療癒史努比現身手搖飲品上。（圖／麻古茶坊提供，下同）

另一款「萌萌史努比雲朵芝芝可可」同樣選用芝芝可可作為基底，而史努比則變成從飲品中冒出頭的療癒模樣，欠拍又欠喝，即日起於全門市上市。

▲史努比冒出頭、趴著的模樣可愛爆表。