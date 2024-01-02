開工日不憂鬱！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」今天限定喝

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開工日不憂鬱！有超商今（2）日於全門市祭出限時1天「大杯美式或拿鐵買2送2」優惠，且不限冰熱、購買組數，加碼還在APP推咖啡買10送10，趕緊揪同事一起開喝開囤。

OK mart今（2）日於全門市祭出「指定咖啡買2送2」優惠，凡購買大杯莊園級美式／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵可享「同品項買2送2」，且不限冰熱、購買組數；加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10（不限冰熱）」優惠，開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。

▲7-11全門市、APP都有咖啡優惠等搶。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取今（2）日也有「CITY CAFE濃萃美式買7送7（限量2萬組）」、「CITY CAFE濃萃拿鐵買7送3（限量2萬組）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買4送3（限量1萬組）」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3（限量1萬組）」及「CITY TEA香鑽水果茶買4送3（限量1萬組）」，每人限購2組，可兌換期限至2024年4月30日止。

全門市加碼至1月9日前還可享「CITY奶系列指定商品可享第2杯6折（採價低者折，五捨六入計算）」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE大杯拿鐵」、「CITY CAFE厚乳拿鐵」、「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」、「CITY PEARL珍珠含奶全系列」及「CITY TEA現萃茶奶茶全系列」。