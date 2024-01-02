限時6天！超商「咖啡飲品組合優惠」來了　喝美式配霜淇淋只要65元

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列咖啡飲品組合優惠，今（2）日起連續6天開賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

元旦連假結束了別難過，等等趕快買杯咖啡享受一下！就有超商自今（2）日起推出一系列咖啡飲品組合優惠，品項有大杯卡布奇諾6杯230元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元等，另外，喝咖啡搭配霜淇淋也可享組合優惠，像是大杯美式2杯＋指定霜淇淋任選2支特價130元，等於喝1杯美式配1支霜淇淋只要65元，相當划算，趕快趁便宜買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列咖啡飲品組合優惠，今（2）日起至1月7日止，大杯熱卡布奇諾6杯230元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元、熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元、蜂蜜美式／拿鐵任選6杯340元、冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元。

▲以上優惠換算下來，喝1杯卡布奇諾只要38元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶單杯下殺40元。



▲喝指定咖啡飲品搭配霜淇淋也可享優惠，最高可省下86元。



另一款則是咖啡飲品搭配霜淇淋的優惠，今（2）日起至1月7日止，品項有大杯美式2杯＋指定霜淇淋任選2支特價130元、大杯拿鐵2杯＋指定霜淇淋任選2支特價150元、四季春青茶／英式紅茶同品項2杯＋指定霜淇淋任選2支特價120元、經典冰可可2杯＋指定霜淇淋任選2支特價210元。

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／OK mart提供）

OK mart今（2）日於全門市祭出「指定咖啡買2送2」優惠，凡購買大杯莊園級美式／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵可享「同品項買2送2」，且不限冰熱、購買組數；加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10（不限冰熱）」優惠，開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。