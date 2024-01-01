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喜迎元旦寶寶　桃園力推「婦幼善好健康政策」

▲喜迎元旦寶寶，桃園力推「婦幼善好健康政策」

▲喜迎元旦寶寶，桃園力推「婦幼善好健康政策」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接元旦寶寶來報到，桃園市長張善政1日前往龜山區林口長庚醫院，探視元旦寶寶，並致贈新生兒賀禮。張善政表示，桃園人口出生率六都第一，市府提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，包含：遠距照護服務計畫、好孕專車、產後憂鬱心理諮商等。

今(113)年預計擴大凍卵補助對象、增加AMH檢驗、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助，希望在桃園誕生的孩子都能健康成長。衛生局長劉宜廉表示，桃園市109至111年總計有5萬9,528新生兒，平均每年約有1萬9,843名新生兒，為六都出生率最高的幸福城市。

▲喜迎元旦寶寶，桃園力推「婦幼善好健康政策」

針對「產後」推出產後憂鬱心理諮商計畫，透過主動關懷方式，盼能降低產後婦女憂鬱症比例，提高桃園產婦的幸福感；此外，考量偏鄉孕產婦兒照護服務需求，今(113)年委託宏其婦幼醫院並偕同復興區衛生所，推動復興區孕產婦兒遠距照護服務計畫，皆獲民眾極高評價，滿意度皆達95%以上。

▲喜迎元旦寶寶，桃園力推「婦幼善好健康政策」

為提升孕期女性及其配偶健康生育的狀態，劉宜廉表示，今年提供尚未生育第一胎孕婦及經前檢驗為帶因孕婦其配偶，每位1,000元脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助。林口長庚醫院歷年出生數是桃園各家醫院的翹楚，並承接「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」、「兒童發展聯合評估中心等計畫」等計畫，一直是婦幼健康的最佳守護者。

包括市府衛生局長劉宜廉、婦幼發展局長杜慈容、林口長庚紀念醫院副院長賴瓊慧、林口長庚紀念醫院產科主任闕河晏、林口長庚紀念醫院新生兒科主治醫師傅仁煇等均一同出席活動。

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