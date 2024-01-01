趙少康反將蕭美琴！批賴才引起憲政危機　嗆：難道妳沒認真助選？

▲趙少康出席副總統電視辯論會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對被民進黨副總統候選人蕭美琴質疑論述跟行為會引起憲政危機、稱總統比皇帝爽，國民黨副總統候選人趙少康今（1日）反擊，蕭美琴跟民進黨總統候選人賴清德不承認中華民國憲法，才是憲政危機；總統像皇帝的說法是指總統蔡英文，蔡可以745天不受訪，美國總統可以這樣不面對記者嗎？至於被蕭質疑副總統當總統選，趙也說，選的時候當然要努力選，難道沒有很努力幫賴助選嗎？

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。在交叉詰問階段，民進黨副總統候選人蕭美琴提問，趙少康去年12月13日說推內閣制，是當總統比皇帝爽，隔天又說選副總統可以遊山玩水；今天又說當選什麼都不要，一開始形容自己是救阿斗的趙子龍、把副總統當總統選，還提出戰鬥藍自己的政見，跟侯競總提出的政見不一樣，變來變去，讓他擔心，一方面覺得你態度輕浮，一方面挑戰憲政體制跟備位元首的憲政角色，讓人擔心，對這職務的定位跟態度，會不會造成憲政危機？

趙少康回應，蕭美琴問題讓他啼笑皆非，「我會引起憲政危機？我有那麼偉大嗎？」妳跟賴清德才引起憲政危機，要選正副總統，不承認中華民國憲法，賴還說中華民國跟中華民國憲法是災難，這講法才是憲政危機。

趙少康指出，總統像皇帝是指蔡英文，蔡可以745天不受訪，皇帝有御史大夫監督，「不是說我們要當皇帝」，而是批評民進黨，蕭美琴在美國那麼久，美國總統可以這樣不面對記者嗎？關起門來不到國會報告嗎？

「我的確在挑戰憲政，但不是憲政危機」。趙少康表示，他跟侯友宜都希望推動內閣制，覺得內閣制在歐日比較穩定，也希望組聯合政府，真的很誠摯希望侯來組聯合政府，包括行政院長、副院長，也可以找民眾黨總統候選人柯文哲來商量誰適合。

對於被說像選總統一樣，趙少康說，選的時候當然要努力選，難道蕭美琴沒有很努力幫賴清德助選嗎？不可能嘛，一定很拼命，但選上就是備位元首，備位該做什麼他清楚得很，選舉該做什麼他也清楚得很。妳（指蕭美琴）知道憲法哪一條規定副總統職權，妳知道嗎？妳可能對美國憲法必較熟悉，是憲法49條，（副總統）沒任何職權，就是備位，「我就是備位，侯友宜就是老大」。