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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴質疑哪些前瞻不該做　吳欣盈幫柯文哲緩頰：是拒絕「信貸台灣」

▲▼蕭美琴提問，趙少康、吳欣盈回應。（圖／公視）

▲蕭美琴提問，趙少康、吳欣盈回應。（圖／公視）

記者袁茵／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴於1日辯論會中提及前瞻計畫議題，並點名民眾黨總統候選人柯文哲曾批評民進黨亂花錢，還指控中央的社會照顧、社會安全政策是大撒幣等。民眾黨副總統候選人吳欣盈表示，柯文哲的意思是指，政府要有更嚴謹的財政紀律，拒絕「信貸台灣」。

副手辯論會於1日下午登場，在進入候選人交叉詰問環節時，蕭美琴於第2次提問時表示，國民黨在立法院曾經杯葛跟反對蔡政府提出的前瞻基礎建設計畫，說前瞻計畫是錢坑計畫，而柯文哲也批評是亂花錢，進一步指控中央其他的社會照顧、社會安全政策是大撒幣。

蕭美琴提及，但台灣面對未來，無論是公共交通運輸網的升級，或超前部署克服氣候變遷帶來的水資源問題，包含台北市重要的前瞻建設、翡翠水庫的專管工程等，很多都是在賴清德任內核定；請問2位批評前瞻基礎建設或社會照顧預算是錢坑、大撒幣，請問有哪些基礎建設跟社會照顧項目不該做？是鐵路捷運嗎？是水環境建設嗎？還是長照或幼兒照顧呢？

吳欣盈回應，柯文哲所指的是政府要更嚴謹財政紀律，「這樣才不會把債留給曾孫，我們是拒絕『信貸台灣』，要加強這個財政政府改革，才守住人民血汗錢。」柯文哲也建議應該召開全國稅制改革會議，調整一些不合理的稅制，同時立院 民眾黨黨團已經說過，碳費因為已經延遲執行，乾脆就直接走入碳稅，同時印花稅跟貨物稅也可幫企業解決分憂。

吳欣盈說，再來是要檢視一些貨物稅跟其他基本原則，簡單來說要合理稅收分配，再找一些新的替代財務來源，保證財政永續，例如說主權基金，還有讓沒上市的官股企業，可不可以考慮民營化，這樣才不會用納稅人的錢幫政府打選票。

此時吳欣盈突然離題，稱自己在立院提過關於勞退個人專戶的部分，「我提出來就是說，只要180億，這是針對勞工退休金的修正條例草案，只要180億就能鼓勵自提人數從14％提到50％，發揮最小成本有最大效益，因為畢竟勞保部分是大水庫，勞退是個人帳戶，這樣才可以跟進OECD國家，自提比例拉到51％。」

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