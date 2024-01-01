下個護國神山是AI　趙少康：經濟部計畫10年才100億美金怎麼拚？

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選倒數，唯一一場副總統候選人辯論會今（1）日下午2時在公視登場，民眾黨候選人吳欣盈提問，台商投票權不能被放棄，應有電子簽章，數位政府可以確保結果的安全性，接下來台灣科技產業應該如何發展？國民黨候選人趙少康回應，我們說護國神山是台積電，但下一個世代呢？不約而同都說是AI。

趙少康表示，因為台積電奠定基礎，美國矽谷也很多台灣人在那邊創業，並且美國對台灣的晶片發展無限制，所以更應該好好利用，像Nvidia一樣就是哦！將來其實都可以合作。

▲國民黨副總統候選人趙少康參與電視辯論會。（圖／公視）

趙少康強調，台灣可以用這個機會好好的來發展AI，自己本來是希望說AI能夠跟台積電一樣，跟半導體能夠超越大陸，這是超越一個世代，可是前幾天卻看到一個新聞，有點心涼，今年全世界十大AI的發展國家，第一是美國，第二是中國大陸，看了嚇一跳！就光騰訊、百度、華為等等這些民間公司，這一年就投資了950億美金的金額。



趙少康指出，經濟部有一個10年計畫，10年是3000億新台幣，10年才100億美金，一年才300億台幣、才10億美金，怎麼去跟人家拚呢？回想起來，當時李國鼎、孫運璿邀請這個企業家，邀請國內外企業家來發展台積電，多麼苦心、多麼努力地要湊這個資金，那今天民進黨做了什麼？那將來AI怎麼能夠跟中國大陸競爭領先他一個世代呢？



最後，趙少康說，他同意在下個世代，AI可以用在很多地方硬體軟體，這也是台灣的優勢，但是民進黨政府顯然太保守、太落伍了，這樣的話是趕不上的。