罕曝家族抗中背景　趙少康：說我親中賣台，你們在講什麼？

記者蘇晏男／台北報導

針對遭民進黨抹紅，國民黨副總統候選人趙少康今（1日）在辯論會上講述家庭背景。趙少康透露，他祖父在共產黨監獄裡被逼迫上吊輕生，外祖父是在共產黨監獄被槍斃，而他父親年輕當軍人抗日剿匪；趙強調，這樣的家庭，說他親中賣台，「你們在講什麼？」個人恩怨真的不重要，重要的是兩岸要和平相處、2300萬人前途跟利益。

▲趙少康出席副總統電視辯論會。（圖／記者黃克翔攝）

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。趙少康在申論階段尾聲表示，民進黨抹紅第一名，國民黨總統候選人侯友宜是嘉義菜市場豬肉販，這也要抹紅；而對於自己被民進黨抹紅，趙說他本不願意把家庭拿出來講。

接著，趙少康指出，他父親告訴他，祖父是在共產黨監獄裡被逼迫上吊輕生，他媽媽告訴他，外祖父是在共產黨監獄被槍斃，而他父親年輕當軍人抗日剿匪，被共產黨抓兩次，一次在東北，一次在海南島，九死一生，都逃出來。

趙少康說，他父親曾說，共產黨在一天就不回大陸，後來會回去是因為他們說祖墳破了，要父親回去修祖墳。這樣的家庭，說他親中賣台，「你們在講什麼？」

趙少康強調，「大夫無私交，我們不以私害公」，個人恩怨真的不重要，個人喜好也不重要，重要的是兩岸要和平相處、2300萬人前途跟利益。