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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／蔡英文、賴清德元旦升旗高唱國歌　200童軍舉起巨幅國旗

▲總統府元旦升旗，總統蔡英文、副總統賴清德向民眾揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，總統蔡英文、副總統賴清德向民眾揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

113年元旦總統府升旗活動主題為「活力台灣，世代永續」（A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future）1日清晨5點登場，現場由超過200位童軍團，於凱道舉起巨幅國旗，而總統蔡英文、副總統賴清德皆出席唱國歌；在典禮結束後，現場還發放升旗小物「元氣地瓜」，供參與民眾免費領取。

總統府前廣場在清晨4點30分左右，開放民眾進場，並在5點時，先由凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊打頭陣，接著北一女中樂儀旗隊、無双樂團、福爾摩沙舞團，以及九天民俗技藝團、國際青年商會中華民國總會，接續登場演出，為升旗活動暖場；而「國際青年商會中華民國總會」更動員超過200名童軍團，於凱道上舉起巨幅國旗，象徵年輕世代源源不絕活力。

▲總統府元旦升旗，九天民俗技藝團演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，九天民俗技藝團演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，無双樂團演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，無双樂團演出。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，國防部三軍樂儀隊上場操演後，總統蔡英文、副總統賴清德也從總統府內走出來與民眾打招呼，升旗典禮於上午6時27分準時舉行，在眾人高唱國歌後，轉而注目著總統府頂樓的青天白日滿地紅的國旗冉冉升起。

今年國歌領唱人，以「世代傳承」作為呼應，成員從8歲的小小青商，到青商70歲等，橫跨台灣數個世代，由歷屆十大傑出青年得主領軍，包括「防疫女神」許書華醫師，台灣第一位以舞者身份進入太陽馬戲團的張逸軍、拿下蔬果雕刻世界冠軍的高世達等人。

在升旗典禮結束之後，主辦單位也準備了升旗小物「元氣地瓜」，於北廣場帳棚區免費發送給到場參與升旗的民眾。這是跟今年獲得十大傑出青年的得主，瓜瓜園總經理邱裕翔合作，這代表台灣本土精良的農耕技術成果與創新精神。

▲民眾參加總統府元旦升旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾參加總統府元旦升旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，瓜瓜園發送地瓜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，瓜瓜園發送地瓜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，瓜瓜園發送地瓜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗，瓜瓜園發送地瓜。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席元旦升旗典禮，現場舉起巨幅國旗。（圖／總統府直播）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席元旦升旗典禮，現場舉起巨幅國旗。（圖／總統府直播）

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