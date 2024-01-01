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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談廢死「牽涉情感與理性」　蔡英文：目前死刑犯都仍在釋憲程序

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前在總統辯論會上，要求兩位對手回答是否支持廢死，使廢死議題成為選戰攻防焦點。對此，總統蔡英文今（1）指出，台灣沒有廢除死刑，目前的死刑犯都在釋憲法律程序中，許多民眾希望藉死刑嚇阻重大犯罪，因此，政府應該從司法公信力、強化治安、社會安全網、完善收容人精神醫療服務等4面向，建立更完善的制度。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

媒體詢問，廢死的議題在這次總統大選成為焦點攻防的項目，侯友宜質疑蔡政府沒有執行死刑，讓受害者家屬蠻傷心的，請問如何解決社會分歧？或是期待下任總統可以做出什麼樣的改變？

蔡英文說，「台灣沒有廢除死刑，而目前的死刑犯，都仍在釋憲的法律程序當中」，她要提醒，無論誰當總統，總統都不能超越法律，「因為我們是法治國家」。

蔡英文指出，死刑存廢的議題在台灣一直有許多的討論，也牽涉到情感與理性、價值與理念，每當有重大刑案發生，許多人都希望犯人受到制裁，想藉由死刑來嚇阻重大犯罪的行為，這也顯示出，不希望有犯罪發生、預防犯罪是民眾心中最大的期待，這也表示政府要持續努力，建立更完善的制度。

蔡英文進一步說明，這至少包括4個面向：第一，司法的公信力；第二，強化治安，特別是加強查緝幫派組織；第三，增加政府的量能，強化社會安全網；第四，完善收容人的精神醫療服務。她說，這些政府都在努力，對不足之處，還需要繼續加強。

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