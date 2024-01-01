ECFA部分關稅優惠今終止　蔡英文：經濟效益有限、台灣仍要佈局全球

記者陳家祥／台北報導

針對媒體提問中國日前宣布ECFA部分關稅減讓從今天元旦起終止，是否認為此舉是選前介選動作？總統蔡英文說，台灣的產業已經走向世界，逐漸擺脫先走進中國再走向世界的舊的路徑；蔡強調，ECFA以現在的規模來看，經濟效益有限，但是分散風險、佈局全球仍是台灣未來產業要走的路。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文在元旦記者會回應媒體提問時說，台灣的產業已經走向世界，逐漸擺脫先走進中國再走向世界的舊的路徑。她強調，向來歡迎兩岸之間有健康有序的互動，但不能夠把經貿往來變成政治工作，甚至是變成政治威脅。

蔡英文指出，中國時常因為政治因素，片面對世界各國設下貿易障礙，像是立陶宛和台灣交朋友，就被禁止進口萊姆酒；澳洲批評中國侵害新疆人權，中國就對澳洲葡萄酒進行懲罰性關稅。蔡指出，台灣跟中國都是WTO成員，如果有貿易爭議就應該透過既有的機制進行協商。

「中國的相關動作其實早在我們的各種預判中，我們也會協助產業做最好的準備。」蔡英文說，ECFA以現在的規模來看，經濟效益有限，但是分散風險、佈局全球仍是台灣未來產業要走的路，而且是一條對的路，「而不是在一次走回依賴中國的路，尤其是中國不穩定的市場，存在的不可測風險」。