嘆「把九二共識當通關密語」　蔡英文：拿主權交換溝通未免太沉重

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日發表元旦談話後，接受媒體提問時，被問及中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」，定義「九二共識」為「一國兩制」將滿五週年一事。蔡英文表示，九二共識、一中原則、一國兩制，就是三位一體的對台方案，若以九二共識為通關密語，表達可跟中國溝通，但溝通固然重要，以主權交換，未免也太沉重。

在媒體提問階段，記者提到習近平發表告台灣同胞書，定義「九二共識」為「一國兩制」將滿五週年，而台灣社會氛圍中，至今仍有主張或支持「九二共識」的聲音。對此，蔡英文表示，她或許沒有辦法改變每一個政黨，但已經某程度讓台灣人民對世界的了解，以及兩岸關係的本質，有更深的體認與了解。

蔡英文說，「九二共識」是2000年後被發明使用的，1992年並沒有這個名詞，在兩岸情勢轉變下，所謂的九二共識的詮釋也在轉變，中國國家主席定調「九二共識」就是「一個中國」的九二共識，而且要推動兩岸政治協商跟實踐「一國兩制台灣方案」。她強調，所以九二共識、一中原則、一國兩制，就是「三位一體」的對台方案，且以接受九二共識為起點。

蔡英文說，附和九二共識，只會讓台灣被圈入中國定義的九二共識，對中華民國台灣的主權就是最大風險的所在。她表示，持續以九二共識為通關密語，表達台灣人可以與中國溝通，「溝通固然重要，但以主權交換未免也太沉重了一些」。