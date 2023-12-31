立委激戰／台東藍綠分裂！黃展朝氣、賴喊政見、劉拚連霸

▲劉櫂豪、賴坤成、黃建賓、許瑞貴（由左至右）。（合成圖／翻攝自候選人臉書）

記者呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

台東縣立委選舉持續激戰，藍綠都面對分裂問題，國民黨徵召「偏鄉」大武鄉長黃建賓，民進黨提名前立委賴坤成，但未獲國民黨提名的前建設處長許瑞貴、民進黨現任立委劉櫂豪也投入選戰。藍營點評黃頗具勝選機會，主打年輕朝氣的人格魅力；綠營訴求團結，強調賴是民進黨唯一提名的候選人，賴也打出政見牌；劉則高呼「台灣優先、台東優先」爭取支持。

台東縣人口結構特殊，由於立委選舉另設山地及平地原住民選舉區，相較台東縣長需拿到超過6萬票、甚至逼近7萬票才有機會當選，2020年劉櫂豪在藍綠兩黨廝殺態勢下成功三連霸，該年得票數僅4.1萬票，其中超過2.5萬票來自選舉人數最多的台東市。

當時，台東縣16個鄉鎮市中，台東縣區域立委的總選舉人數約11.7萬人，光是台東市就佔了超過6.8萬人，選舉人數次之的卑南鄉約9千餘人，其餘鄉鎮都低於5600人，可以說掌握了選舉人數較多的台東市、卑南鄉，至多加上選舉人數超過5千人成功鎮、關山鎮、太麻里鄉、池上鄉，就篤定勝券在握。

今年台東縣立委選舉，現年45歲的黃建賓代表國民黨參選，雖腹背受敵，內部有許瑞貴脫黨參選壓力，但政壇普遍認為，在初選失利的現任立委劉櫂豪脫黨參選狀況下，泛綠陷入分裂危機，藍軍將有機會奪回失去12年的席次。藍營點評選情「頗有勝選機會但不能掉以輕心」，近期縣長饒慶鈴出借自己選縣長的競選總部、「老縣長」黨秘書長黃健庭、議長吳秀華、前議長吳俊立、台東市長陳銘風都頻頻助選，盼集中力量拚藍天再現。

對於整體選情，黃建賓競選總幹事陳德勝受訪時不諱言，黃建賓新人參戰再加上台東面積遼闊，所以3個月前還沒打開知名度，但他本人很勤奮，從北到南、從山到海，每天勤跑，而且他年輕有朝氣，為人沒架子，還組了「賓賓砰砰」樂團，親自彈吉他跟選民搏感情，彷彿鄰家小哥哥，現在知名度已大開。

陳德勝也稱，賴坤成、劉櫂豪分裂，許瑞貴近日亦受到賄選爭議纏身，黃建賓則是團結了整個台東藍軍，大咖紛紛出動加持，所以現在對於勝選「非常、非常有信心」。至於地方民眾反映，賴坤成的競選旗幟掛得特別多，陳德勝表示，這顯示賴投入很多資源搶救選情，只是不管賴、劉還是許，都已是台東政壇老面孔，再加上他們互打七傷拳，選民應是寧可給清新的新人一個機會。

賴坤成沈潛12年打政見牌 劉櫂豪拚4連霸訴求「台灣優先」

對於泛綠分裂挑戰，賴坤成受訪時長嘆：「上天真的是要考驗我！」他曾任國大代表、台東市長，2010年曾在立委補選出線當選第七屆立委，然而隨後長達12年未曾擔任任何公職，今年黨內立委初選，他爆冷門擊敗劉櫂豪，獲得參選門票，終於有機會「東山再起」，近期包括正副總統候選人賴清德、蕭美琴均前往台東輔選，訴求給「台東霸告（190，賴的暱稱）」支持。

賴坤成受訪說，台東選民很注重候選人與地區的互動程度，相較黃建賓來自人口數較少的大武鄉，自己在卑南鄉出生，就讀卑南國小、關山國中，曾任8年台東市長，與多個鄉鎮有地緣關係，且在立委任內爭取到了設立花東基金、花東鐵路電氣化、新車站運動，「我當市長時乾乾淨淨、充滿執行力，雖然很不修邊幅，但是台東人會欣賞我做的事情」。

賴坤成也打出政見牌，細數推動南島語族文化、台東馬偕紀念醫院升格至準醫學中心水準、加速推動花東地區鐵路雙軌電氣化、爭取花東快速道路、打造黑潮經濟生活共同圈等政見。他說，現在綠營傳統支持者已回流，未來兩周將鞏固傳統票源，同時爭取中間、淺藍選民支持，訴求「選一個能做事、執政黨提名背書的候選人」。

另一方面，劉櫂豪受訪說明，他過去3屆立委得票數字，都超過過去的綠色版圖，這代表著長久以來，台東選民超越政黨認同、支持自己的理念和想法，特別是過去這幾年，選民對於藍綠惡鬥感到厭煩，更凸顯自己走的路線非常可貴。

劉櫂豪強調，他將秉持「台灣優先、台東優先」兩大原則，爭取每位選民的支持，因為選舉最重要的是選賢與能，而不是劃分政黨的版圖，他也有信心，經過多年國會的歷練，他知道國會運作的真實樣貌，也能作為中央、地方溝通的橋樑，不卑不亢地做好立委的工作。

劉櫂豪預告，先前競選總部成立大會上，已經有許多台東鄉親站出來支持自己，下周開始將啟動車隊掃街拜票，除了台東市以外，也會前往各個鄉鎮，做好每項工作，讓選民做出最後的決定。