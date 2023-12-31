林楚茵跨年夜南下屏東車掃助選　呼籲鄉親集中選票力挺徐富癸

▲民進黨立委林楚茵南下陪屏東第二選區候選人徐富癸車掃。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024立委大選進入準備倒數兩週的衝刺階段，民進黨屏南立委候選人徐富癸31日不放過跨年夜，繼續進行拜票行程。為了替民進黨守住屏東關鍵一席，民進黨立委林楚茵特地南下陪同徐富癸在新園鄉、萬巒鄉進行車隊掃街，同時也在萬丹市場徒步固票。林楚茵呼籲屏南鄉親，一定要把最關鍵的一票投給最有經驗的徐富癸，讓徐富癸成為屏南的靠山。

林楚茵表示，徐富癸和她都出身媒體界，媒體的責任是為正義發聲，關心且深入了解地方，徐富癸先後輔佐過潘孟安、周春米兩位縣長，對於建設爭取相當內行，是真正專業、真正好，最了解屏南的候選人。

林楚茵強調，選在跨年夜特地南下替民進黨的優質候選人輔選，她要向屏東鄉親推薦最有經驗、在地方事務與服務都親力親為的徐富癸，敢衝敢拚，是民進黨栽培二十年的中生代。

在陪同徐富癸車掃的過程中，有民眾一聽到從擴音喇叭傳來林楚茵的聲音，特別走出來或打開窗戶，用力揮手致意。徐富癸事後受訪時也表示，林楚茵全台輔選跑透透簡直是鐵人行程，十分辛苦，除了感謝她的推薦加持，自己也會把握倒數的時間，加緊全力拚下去，希望所有的屏東鄉親集中選票，支持認真、肯做事，讓真正為屏南建設努力的徐富癸進入國會，繼續為屏東的未來打拼。