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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜、趙少康盼合作　柯文哲：被騙一次就算了！沒第二次了啦

▲▼柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台灣民眾黨歲末年終記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜30日於辯論會時，屢次未回民眾黨總統候選人柯文哲問題，或沒向柯提問，但結論時又號召「新台灣政治改革運動」且相信柯會扮演重要角色。柯文哲31日直言，「我現在告訴你，被騙一次就算了，沒有第二次了啦！」

柯文哲、競選總幹事黃珊珊31日在新莊競總召開「歲末年終記者會」，接受媒體提問到飽。針對黃珊珊昨在臉書發「只要3％票數棄保，柯P便能翻轉險勝」文章，是不是要喊「棄侯保柯」？柯文哲直言，其實這也有科學數據，自己明白地說，藍的會投白的是因為不要綠當選，但白的不會投藍，是因為一開始就不喜歡藍綠。

柯文哲提及，白營支持者的票只有2種投法，「一個是不投，一個是投綠」，這個從統計數字上就很清楚，也不是他在講而已，「我們也沒鼓勵棄保啦！反正這個科學數據會講話。」

一旁的黃珊珊也補充道，昨晚有份「quickseek」調查，柯文哲支持者願意投給別人者，幾乎不到三成，但侯支持者願投別人的人，可以達到將近兩倍，「這不是棄保問題，而是堅定性、黏著度的問題，且這不是我們的內參民調，而是外部民調。」

至於侯在辯論會時特別冷落柯文哲，但最後又遞出橄欖枝稱柯是重要角色，且趙少康今也喊話柯合作，盼集中選票投給會當選的人，是不是國民黨在發動棄保？柯文哲嘆了一口氣後表示，「唉，自從藍白合破局後，這就是國民黨的標準打法，先把（我的）民調做到第三名，然後每天出來喊話，過去一個月都是這樣啊！毫不意外！但我現在告訴你，被騙一次就算了，沒有第二次了啦！」

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