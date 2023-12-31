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蔡英文嘉義輔選　籲鄉親讓重力「嘉」速度蔡易餘連任

▲▼ 蔡英文輔選立委蔡易餘 全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡英文南下嘉義輔選立委蔡易餘 ，呼籲選民全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡英文總統12月31日來到嘉義東石先天宮替民進黨提名2號立委候選人蔡易餘輔選，並呼籲鄉親要讓重力「嘉」速度的蔡易餘連任，並全力支持賴清德、蕭美琴，希望這次選舉可以超越她當選總統的票數，衝高「美德配」票數。

▲▼ 蔡英文輔選立委蔡易餘 全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡英文表示，她參選兩次總統的得票率嘉義都超過六成，這次的選舉非常重要，希望這次美德的得票率也不能低於六成，她稱讚蕭美琴，在美國三年半的時間，各國駐外館都非常信任她，就讓全世界更認識到台灣，是一位成功的外交官，賴清德跟蕭美琴是有史以來最好的組合，她也開玩笑說一點都不會美德的票比她還高，甚至要超越之前的得票率。未來的團隊一定要是有經驗的團隊，賴清德蕭美琴已經準備好了，絕對可以領導台灣。

▲▼ 蔡英文輔選立委蔡易餘 全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡英文指出，守護台灣就是守護民主自由，嘉義也有最先進的無人機產業進駐，嘉義人一定要好好栽培年輕人，一定要讓蔡易餘連任，她對蔡易餘寄於厚望，未來有很大的潛力，為台灣貢獻更多，他將會用重力嘉速度的精神，代董嘉義的發展進步。

▲▼ 蔡英文輔選立委蔡易餘 全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，我們東石在這幾年越來越進步，我們的蔡總統用了前瞻的預算大力相挺東石，把東石漁人碼頭建設得很好，所以我們的東石觀光客越來越多，越來越好。現在行政院核定衛福部東石分院設立，讓東石的醫療資源更加完善。

▲▼ 蔡英文輔選立委蔡易餘 全力支持2號蔡易餘連任立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘指出，所以他要拜託大家在這次選舉當中，小英總統除了交代他要把海區、東石要選好，也叫他要減肥，所以他現在按戶一天都走好幾個小時，等選舉完再來驗收成績。「我們的東石要大家一起來幫忙照顧，要全力的來支持賴清德、蕭美琴，讓東石的票開得最漂亮，也拜託大家支持重力嘉速度2號蔡易餘，2倍重力就有2倍速度。還有一張政黨票6號，大家一起來搶救王義川，守護我們台灣的民主。」

 
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