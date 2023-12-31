賴競總嗆「新莊沒住人還購地？」　侯辦回擊：先回應賴皮寮爭議

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部今（31）日召開記者會指控侯友宜在新莊購地有「三大謊言」，同時爆料侯友宜在新莊的房子與土地，根本沒住人，到底占了什麼土地，為何還要繼續在當地收購更多的土地？難道不是炒地？侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，昨天侯辦記者會已經清楚回應外界對於新莊復興段253、254地號的問題，然而賴皮的人即使面對事實，也仍然會視而不見。

侯辦批，賴辦持續藉此轉移自身爭議的焦點。請賴清德不要在藉由抹黑他人迴避問題，以人格誠實對「賴皮寮」的三大爭議說明清楚，首先，為何在立委任內只申報土地，沒有申報建築物，而在就任台南市長前，就將財產轉移到兒子名下，是不是刻意藉此來藏匿違建及財產申報不實的問題？

第二，賴清德口口聲聲說有繳納房屋稅，但事實是不曾申報設籍，完全沒有繳稅紀錄，而根據法律規定，賴清德的「重建」建物只需要補繳5年，然這段時間賴清德為何都沒有誠實納稅？

第三，賴清德說要將房產信託公益，但違建無信託、信託進度看不到，成了虛應故事的空話，賴清德能不能盡速公布確切的時間、方式？

陳柏翰表示，昨日侯辦已經說明的很清楚，由於所繼承的房屋佔到新莊復興段253地號的土地，該筆土地有二十多名地主，且為裏地不臨路，購買持分是負責的解決佔地的問題，賴競總所謂「陸續收購土地」根本是惡意扭曲的造謠。

陳柏翰指出，新北市城鄉局已說明新莊復興段253、254地號土地，基地條件不符合新北市都市更新單元劃定基準，也不在市府劃定公告的更新地區，而根據捷運新莊站增額容積適用範圍，該兩筆地號更不在TOD適用街廓內，賴競總今日的指控不過就是睜眼說瞎話，繼續藉由編故事來抹黑。

陳柏翰也說，戴瑋姍身為新北市議員，對於新北市都更的規定理應不會不清楚，但當今天面對記者提問，新莊復興段253、254地號能以什麼都更方式取得容積獎勵時，卻完全提不出證據說明，只能兩度用「我相信」的編故事方式草草帶過，這要不是證明戴瑋姍當議員不認真，就是明知根本沒有這回事，卻仍然執意抹黑造謠、做政治鬥爭。