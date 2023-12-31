ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統候選人唯一一場電視辯論會昨日（30日）落幕，《ETtoday民調雲》31日公布會後最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」雖然以35.4％領先，但國民黨「侯康配」33.4％緊追其後，而民眾黨「柯盈配」22.1％居末。值得關注的是，賴蕭配與侯康配僅差2個百分點，選戰陷入膠著。

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，較上次調查，賴蕭配支持度掉最多，減少1.2個百分點至35.4%，侯康配則減少0.4個百分點至33.4%，柯盈配略微下降0.1個百分點至22.1%，而未表態者則增加了1.7個百分點至9.1%。此外，第一名賴蕭配與第二名侯康配的差距不斷縮小，已從2.8個百分點再縮減至2個百分點。

進一步交叉分析顯示，賴蕭配在南部地區（42.6%）、東部離島地區（39.7%）皆領先兩組候選人，以及在女性（35.6%）與40至49歲（35.5%）等族群的支持度也領先；侯康配則在北部地區（35.1%）、中部地區（33.8%）、男性選民（35.8%）、50至59歲（42.5%）、60歲及以上（52.5%）等族群具領先優勢；柯盈配在20至29歲（52.7%）、30至39歲（39.2%）年輕族群中保持領先。

值得注意的是，在政黨傾向方面，賴蕭配在傾向支持時代力量的選民中，流失24.6個百分點，在不支持任何政黨及其他分別流失3.1％、54.1％；侯康配在傾向支持時代力量的選民中也掉了13個百分點，但卻在泛綠選民中增加6.5％，泛藍選民增加9.4％；柯盈配則在傾向支持時代力量的選民中增加13.1個百分點，雖在不支持任何政黨掉了0.7個百分點，卻在其他選民中暴增40.3個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

在看好度方面，有45.1%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，28.3%看好侯康配當選，15.8%看好柯盈配，另有10.8%表示不知道／沒意見。

但若投票當天，民眾發現賴蕭配與侯康配當選機會都非常高，則侯康配支持度轉為36.4%（較原本支持度增加3.0%），賴蕭配支持度轉為35.8%（增加0.4%），柯盈配支持度轉為19.5%（減少2.6%），侯康配反超車賴蕭配，微幅領先0.6%。

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月30日下午7時至31日上午8時，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,295份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。

▼2024總統辯論會賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

