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百度2023年十大網路用語：尊嘟假嘟、配享太廟上榜

▲大陸女星楊冪的「多巴胺穿搭」。（圖／翻攝微博）

▲大陸女星楊冪的「多巴胺穿搭」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸百度搜尋引擎今（31）日公布整年度利用大數據演算出的「十大網路流行用語」，分別為顯眼包、i人e人、citywalk、尊嘟假嘟、配享太廟、純愛戰士、特種兵旅遊、泰酷辣、電子榨菜及多巴胺穿搭。這份數據主要顯示大陸網友在2023年最常使用的搜索關鍵字和內容，呈現2023年的網路文化。

顯眼包

「顯眼包」泛指在群中脫穎而出受到關注的人，受外界喜歡的人，代表可愛外向活潑的意思，被外界討厭的人，意思就會被導向「愛出風頭」、「譁眾取寵」等負面意義。在網路上較多用在「自帶技能」的個人或是「社牛」型人格特質，迎合大眾口味，能帶給群眾歡笑和快樂。

I人e人

「i人e人」堪稱2023年最後歡迎的人格特質測驗，甚至有趕上星座、血型等評斷個性的標準，主要分別對應「MBTI人格測試」中的兩大類型，i人指性格內斂，e人指性格外向。兩者最大的不同在於i人享受獨處，e人更願意通過社交汲取能量，相當於「社恐」和「社牛」的存在。

city walk和特種兵旅遊

city walk和特種兵旅遊兩種截然不同的旅遊方式出現在大陸「後疫情時代」，年輕人累積了兩年多的能量，有的人想要透過「city walk」這種城市微旅行的模式，透過專業領隊的帶領，在城市街區裡漫步，沈浸式了解城市的歷史文化。

特種兵旅遊則是宛如「極限挑戰」般，在最短時間內將錨定好的旅遊景點「一網打盡」，通常也會更加節省旅遊經費，是一種「高強度」的旅行方式，在大陸年輕人圈子中受到追捧。

尊嘟假嘟

尊嘟假嘟源自一個在短影音平台上的帳號「伯恩山Bot」，影片多以模仿貓貓狗狗說話的方式進行，內容逗趣詼諧可愛，因此受到不少網友喜歡，進而模仿起影片中的講話方式，利用字詞同音或相近音的文字來創作，成為流行。

配享太廟

配享太廟源自於電視劇「知否知否」裡的一句台詞「我父親配享太廟」，原來指的是古代功臣名將死後，皇帝為了褒獎其行為，遂將其供奉在太廟的「高規格待遇」。在網路上，原本是帶有「炫老爸、家世」的貶義，後來被用於正面意義上，一般人做出「具有重大影響力」之事，便被網友推崇「配享太廟」。

純愛戰神

「純愛戰神」意指僅喜歡單純美好戀愛劇情的觀眾，這群人對「喜歡對象或物品被他人強行奪走」的情節十分排斥，拒絕一切不利於主角感情發展的因素。由於「純愛」被認為在現今社會上是很難得的一件事，因此，也被拿來調侃或揶揄部分群體。

泰酷辣

「泰酷辣」是「太酷啦」的諧音梗，有種想不到詞激勵他人卻硬要說的意境，被網友們用來揶揄沒有文化卻想激勵他人的群體。

電子榨菜

「電子榨菜」不是一般人想像中的食物，主要形容在科技發達時代，部分短影音或網路短文如同榨菜一般「十分下飯」，讓緊張忙碌生活中的人，看完了有種身心放鬆感，暫時跳脫現實生活中的龐大壓力。

多巴胺穿搭

多巴胺穿搭是指通過服裝搭配用於營造喜悅感，主要使用高飽和度的色彩搭配，這類療癒作用不源於穿搭本身，而是藉由顏色來使心靈愉悅，代表著正向力量和積極陽光的態度。

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