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大陸 大陸焦點 特派現場

2023中國十大奇葩新聞事件（下）：3C大盜偽裝成「垃圾袋」犯案全都錄

▲男子潛入廟內偷香油錢。（圖／翻攝光明網）

▲男子潛入廟內偷香油錢。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

回顧2023年，《東森新媒體ETtoday》整理出大陸十大「不可思議」的社會新聞或事件，這些事件主角們看似正常，卻利用自以為的「小聰明」鬧出笑話，也有人成為「智慧型犯罪」的負面教材，被警察帶回教育。無論如何，有犯罪行為一定得受到法律約束，精神及文化層面上鬧出的笑話就「見仁見智」了！

（五）崇明男子搜刮9個功德箱稱：佛祖比OK手勢才動手

上海崇明港西鎮一間寺廟內9個功德箱的香油錢被小偷偷走，功德箱上還留下明顯被敲開的痕跡。廟方報案後，警方調閱監視器鎖定一名覃姓男子，將他緝捕歸案。

男子供稱，他是以翻牆的方式進入廟內，拿走9個功德箱裡的香油錢，不過，男子強調，自己不是偷而是「借」，動手前還問過大廳供奉的神明，神明比出「OK」的手勢才下手行竊。

▲湖南一間殯儀館搞丟顧客父親骨灰要賠個新的，讓當事人氣壞。（圖／翻攝大河報）

▲殯儀館搞丟顧客父親骨灰稱要賠個新的，讓當事人氣壞。（圖／翻攝大河報）

（四）殯儀館搞丟女子父親骨灰：給你一盒新的？

河南一名樊女士想取出10年前存放在在殯儀館內的父親骨灰與爺爺合葬，沒想到，樊女士到殯儀館時，被告知龕位是空的，裡面的骨灰盒不翼而飛，令她相當震驚與憤怒。

殯儀館館方為安撫樊女士情緒，連忙解釋稱，「我們這裡有一個新的骨灰盒，裡面裝著你父親的骨灰，館方曾經換過擺骨灰盒的位置，搬運過程中可能搞丟或是搞錯了，櫃子裡的骨灰盒就是樊女士父親的骨灰。」

▲男子搶加油站僅分得30元人民幣，躲山洞13年後出面投案。（圖／翻攝光明網）

▲男子搶加油站僅分得30元人民幣卻躲山洞14年。（圖／翻攝光明網）

（三）男子搶加油站分到130元　躲山洞14年過野人生活

湖北恩施一名劉姓男子在2009年與其餘3人一同打劫加油站，搶走現金156元人民幣（約679元新台幣）和兩支手機。犯案後，劉姓男子分到30元人民幣（約130元新台幣），同時，為了躲避警察追捕，躲到山上的一處洞穴過起野人生活，一躲就是14年。

直至2023年2月，劉姓男子終於決定自首投案，他表示，「已經50多歲了，老伴的身體不好，還有可愛的孫子，我想過正常人的生活！」公安機關則認為，案件雖已過去14年，劉姓男子仍難躲過法律制裁，已交由檢察機關處理。

▲偽裝成「垃圾袋」的3C大盜。（圖／翻攝光明網）

▲偽裝成「垃圾袋」的3C大盜。（圖／翻攝光明網）

（二）偽裝成垃圾袋的3C大盜　犯案前大樓必停電

貴陽花果園一帶不少辦公大樓集體遭竊，被搜刮約數十萬元人民幣的財物。警方調閱監視器後才發現，一名偽裝成「垃圾袋」的男子涉有重嫌，而且，每當這名垃圾袋竊賊出現時，大樓的電力就會突然失效，竊賊挑選的店鋪也有針對性，專挑3C商品等高價值物品偷竊，只因比較好轉手賣出。

▲雲南黑幫「奧特曼軍團」被警方一網打盡。（圖／翻攝環球網）

▲雲南黑幫「奧特曼軍團」被警方一網打盡。（圖／翻攝環球網）

（一）雲南黑幫組「奧特曼軍團」 成員一定要「相信光」　　

在雲南西雙版納有一群黑幫，帶頭的徐昌健因酷愛「奧特曼（鹹蛋超人，下同）」，因此還幫團體取了一個超級中二的名稱「奧特曼軍團」。這支奧特曼軍團多為20歲左右的年輕人，成員約150多人，非但沒有行俠仗義，反而壞事做盡，不僅擁槍自重，還涉入多起故意傷害罪，被警方循線一鍋端。

奧特曼軍團滅後，有成員透露，要加入俆昌健的「奧特曼軍團」需經過兩個考核，一個是記住所有奧特曼的名字，另一個就是要相信光，假使對徐昌健當面說起不相信光或不相信有奧特曼，就會遭到成員一頓暴打。

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