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大陸 大陸焦點 特派現場

廣東佛山2023新生兒「菜市場名」揭曉！　男宇軒女芷晴最受青睞

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲廣東佛山2023年新生兒最受青睞名字為宇軒和芷晴。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山公安局昨（30）日公布2023年新生兒取名熱榜，男孩名連續兩年由「宇軒」拔得頭籌，第2至4名依序是梓軒、俊宇及梓睿，至於女孩名則是由「芷晴」最受歡迎，在2021年拿下第一的「芷晴」曾在去（2022）年跌到第五，2023年回到家長取名最受青睞榜首的位置。

《北青網》報導，佛山市公安局還公佈2023年最火單字名，由「玥」拔得頭籌。在男孩名字中，「睿」連續三年一馬當先，反觀「女單」選手這邊，「玥」、「悅」均有穩定表現，連續兩年排名前二，連續三年排在前三，第三名的「可」連續三年排行前五。

至於在長輩替孩子取名的意象上，也有「黑馬」竄出，男孩名排名第5的銘軒，2021年未進入前10，2022年衝至第8，2023年更是躋身第5；女孩名「可昕」在2020年及2022年僅排第13名，2023年則升至第2名。

此外，大陸公安部在9月時曾依據當時數據，排出2023年已登記戶口的男女孩名字排行，男性新生兒中，使用頻率最高的3個名字依次為奕辰、宇軒和浩宇；女性新生兒中，使用頻率最高的3個名字分別是一諾、依諾和欣怡。

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