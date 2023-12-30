2023中國十大奇葩新聞事件（上）：早晚會被抓！竊賊專挑中午作案

▲深信「早晚會被抓」，江西一名竊賊專挑中下手。（圖／翻攝江西日報）

記者魏有德／綜合報導

回顧2023年，《東森新媒體ETtoday》整理出大陸十大「不可思議」的社會新聞或事件，這些事件主角們看似正常，卻利用自以為的「小聰明」鬧出笑話，也有人成為「智慧型犯罪」的負面教材，被警察帶回教育。無論如何，有犯罪行為一定得受到法律約束，精神及文化層面上鬧出的笑話就「見仁見智」了！

（十）早晚會被抓！江西小賊偷電纜專挑中午作案

江西一名竊賊因盜取電纜在1個月內被警察連逮兩次，兩次被抓捕的時間都在中午，讓外界猜測其犯罪動機是否跟「玄學」有關。令人意外的是，這名竊賊自白稱，選擇在中午犯案，最主要的原因是「早晚會被抓！」這答案不僅讓抓捕他的員警哭笑不得，也刷新了眾人的三觀。

▲張蘭帶孫子孫女去博物館看恐龍化石，強調要做龍的傳人。（圖／翻攝微博）

（九）張蘭帶孫子孫女參觀恐龍博物館 教育孩子們做「龍的傳人」

汪小菲的母親張蘭和孫子孫女們7月時在日本相聚，順道帶小孩們去參觀恐龍博物館，還特別拍了影片紀念。張蘭在介紹時古生物文化時，不忘向孩子們灌輸「龍的傳人」精神，只是，他們面對的是恐龍化石，這也讓不少網友疾呼，「我們不是恐龍的傳人啊！」

▲男子被妻子激怒，憤而「揮刀自宮」。（示意圖／CFP）

（八）溫州男子被妻嫌「沒用」揮刀自宮

溫州永嘉一名31歲男子在7月時與妻子大吵一架，被妻子的一句「沒用」徹底激怒，斷了理智線，憤而「揮刀自宮」，切了好幾下，當場血流如注被送醫急救。經診斷，男子下身海綿體斷裂，僅剩尿道和皮膚側邊相連，幸運的是，主要的神經和血管沒有完全斷裂，最終順利完成手術，保住了命根子大部分的功能。

▲女子在自家社區「放生蟑螂」做功德惹議。（圖／翻攝海峽都市報）

（七）廣州女社區內放生3盒蟑螂做功德被鄰居罵翻

廣州天河區一名女子5月份拿著3盒「蟑螂屋」到社區中庭的花園「放生」，一名外出的鄰居發現，數百隻小蟑螂就這樣被放出來，嚇得趕緊制止這名女子。女子起初對鄰居的阻攔置之不理，堅持要「放生」做功德，最後在物業人員出面處理下，這名女子才向在場的其他業主致歉，表示再也不會這樣做了。

▲中醫自學者亂調藥方服用，出現精神異常現象。（示意圖／CFP）

（六）武漢中醫愛好者自製藥方 把自己整成「精神異常」

武漢一名自學中醫的金先生（化名）頭皮出現問題，上網搜尋相對應症狀後認為患上「牛皮癬」，隨後便著手「調配」藥方。吃完藥僅兩小時，金先生便在家人面前手舞足蹈、胡亂言語，出現情緒失控、精神異常的情況，家人只好趕緊將其送醫救治。

經診斷，醫生認定金先生為「藥物性腦病」，主要是因藥物使用不當、毒性作用或過敏反應引起，呼籲民眾切莫胡亂用藥，以免出現精神障礙等嚴重後果。