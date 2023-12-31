柯文哲被問農地哽咽　賴清德嘆人之常情：人是感情的動物

▲賴清德昨天下午出席電視辯論會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統電視辯論會昨（30）落幕，民眾黨總統候選人柯文哲在被問到新竹農地爭議時，突然不斷咳嗽、清痰，並哽咽語塞約25秒，引發「遇到問題就清痰」的質疑。對此，民進黨總統候選人賴清德今（31）受訪時表示，人是感情的動物，碰到特別的人事物感動流淚是人之常情，昨柯流眼淚，但他不會把這說成「為了他們家的土地流眼淚」。

賴清德今天上午前往桃園市平鎮鎮安宮，陪同黨籍立委候選人劉仁照參香。媒體聯訪時詢問，如何看待柯文哲面對農地問題兩度哽咽？會不會認為他遇到問題就清痰？

賴清德表示，人是感情的動物，碰到特別的人事物，會感動到流眼淚，這是人之常情，就像他日前回到萬里，看到自己的老師、父老鄉親都站出來支持他，「我感動到流眼淚，但是比較可惜的是，柯主席把我感動流眼淚，扭曲為是為了我們家的房子在流眼淚」。

賴清德說，昨天柯文哲在辯論會上面也流下眼淚，但是自己不會把這說成「為了他們家的土地流眼淚」，所以，希望柯文哲能夠人同此心，心同此理，也希望最後幾天，還是應該要讓選舉主軸回到國政論辯上，爭取國人的支持，這才是最重要的事情。

此外，針對萬里老家爭議，賴清德說明，事實查核中心已經證明，現在房子的位置就是他父親留給家人的工寮的位置，這一點是沒有問題的，因為房子年久失修，有一度到斷壁殘垣，「我們是在這種情況下修建完成，這個我已經多次說明過了」。