　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被問農地哽咽　賴清德嘆人之常情：人是感情的動物

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德昨天下午出席電視辯論會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統電視辯論會昨（30）落幕，民眾黨總統候選人柯文哲在被問到新竹農地爭議時，突然不斷咳嗽、清痰，並哽咽語塞約25秒，引發「遇到問題就清痰」的質疑。對此，民進黨總統候選人賴清德今（31）受訪時表示，人是感情的動物，碰到特別的人事物感動流淚是人之常情，昨柯流眼淚，但他不會把這說成「為了他們家的土地流眼淚」。

賴清德今天上午前往桃園市平鎮鎮安宮，陪同黨籍立委候選人劉仁照參香。媒體聯訪時詢問，如何看待柯文哲面對農地問題兩度哽咽？會不會認為他遇到問題就清痰？

賴清德表示，人是感情的動物，碰到特別的人事物，會感動到流眼淚，這是人之常情，就像他日前回到萬里，看到自己的老師、父老鄉親都站出來支持他，「我感動到流眼淚，但是比較可惜的是，柯主席把我感動流眼淚，扭曲為是為了我們家的房子在流眼淚」。

賴清德說，昨天柯文哲在辯論會上面也流下眼淚，但是自己不會把這說成「為了他們家的土地流眼淚」，所以，希望柯文哲能夠人同此心，心同此理，也希望最後幾天，還是應該要讓選舉主軸回到國政論辯上，爭取國人的支持，這才是最重要的事情。

此外，針對萬里老家爭議，賴清德說明，事實查核中心已經證明，現在房子的位置就是他父親留給家人的工寮的位置，這一點是沒有問題的，因為房子年久失修，有一度到斷壁殘垣，「我們是在這種情況下修建完成，這個我已經多次說明過了」。

ET快訊
快訊／民進黨宣傳車撞死人！　立委候選人停止競選活動
全台跨年卡司一次看！　6韓、日星來台開唱
墾丁賓士酒駕激烈追逐機車！　朋友慘死副駕
大陸國二生「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！　萬人暴怒上街
快訊／「人民有知的權利」　賴清德：公開高端合約符合社會公義
2023大陸跨年晚會一次看！　蔡依林、潘瑋柏、王心凌都將登台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

林濁水評賴清德「對美統獨回答可改進」　侯友宜還楞頭楞腦反台獨

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體只能拿賴、柯議題問他

被攻農地柯文哲哽咽　賴清德：若開業為何買農地非建地？

柯文哲被問農地哽咽　賴清德嘆人之常情：人是感情的動物

快訊／「人民有知的權利」　賴清德：公開高端合約符合社會公義

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

一年兵明回歸！逃不掉漢光演習　「8週入伍訓+44週部隊訓」內容曝

于美人談割頸案「少年虞犯父母才是根源」　談《少年法》５大問題

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

林濁水評賴清德「對美統獨回答可改進」　侯友宜還楞頭楞腦反台獨

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體只能拿賴、柯議題問他

被攻農地柯文哲哽咽　賴清德：若開業為何買農地非建地？

柯文哲被問農地哽咽　賴清德嘆人之常情：人是感情的動物

快訊／「人民有知的權利」　賴清德：公開高端合約符合社會公義

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

一年兵明回歸！逃不掉漢光演習　「8週入伍訓+44週部隊訓」內容曝

于美人談割頸案「少年虞犯父母才是根源」　談《少年法》５大問題

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

新竹2男超商前趴臥交疊　騎士直擊活春宮傻眼！警方帶回偵辦

迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

林濁水評賴清德「對美統獨回答可改進」　侯友宜還楞頭楞腦反台獨

「奇兵」喬治板凳出發砍22分　爵士撲滅熱火近5戰勇奪4勝

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

iPhone 16渲染圖曝光　大陸網友熱議「致敬榮耀千元機？」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

政治熱門新聞

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

賴清德：公開高端合約符合社會公義

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

侯批蔡斷9國　外交部遺憾：炒作選舉話題

賴清德喊「中華民國帶來災難」　侯友宜嗆：緊抱台獨立場的你才是災難

于美人談割頸案少年父母才是根源

一年兵明回歸！逃不掉漢光演習　「8週入伍訓+44週部隊訓」內容曝

賴清德辯論翻題庫　口誤成重大失誤

賴清德沒漏講也算失言？　黃揚明：宣誓就職已承諾「遵守憲法」

更多熱門

相關新聞

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

民進黨不分區立委候選人王義川日前表示，眾所周知台灣是主權獨立的國家，但趙少康絕對說台灣只是中國的一省，所以為了台灣，一定要投給民進黨的賴清德、蕭美琴。趙少康今（31）日回應，台灣是中華民國的一部分，中華民國是主權獨立的國家，這樣夠清楚吧！記者追問時更直接打斷，「怎麼又是王義川，老是拿他來問我，我不想答他的話，王義川算什麼東西咧？」

被攻農地柯文哲哽咽　賴清德再提4問

被攻農地柯文哲哽咽　賴清德再提4問

賴清德：公開高端合約符合社會公義

賴清德：公開高端合約符合社會公義

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

賴清德喊「中華民國帶來災難」　侯友宜嗆：緊抱台獨立場的你才是災難

賴清德喊「中華民國帶來災難」　侯友宜嗆：緊抱台獨立場的你才是災難

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面