「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

▲原PO在日本看到一款「台灣熱門麵包」。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

許多人風靡日本的食衣住行，沒想到在當地還主打一款「台灣熱門麵包」，但一堆台人根本沒吃過！一名網友驚呼，在日本車站的麵包店，看到一款「千層吐司」並寫著「台灣熱門話題」的標語，讓原PO看傻了。該文引來千名網友也皺眉，「我怎麼只記得台灣紅過髒髒包，太不常去麵包店了嗎？」

一名網友在臉書公開社團《日台交流広場（台湾と日本）》表示，最近去日本JR廣島車站時，在車內逛到一家麵包店，看到熟悉的菠蘿麵包，而底下有一區顯眼寫著「台湾で話題の（台灣熱門話題）」，是一款千層吐司，讓原PO感到疑惑，這款麵包有很紅嗎？

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文章曝光後，引來一票台人也滿臉問號，「等等我怎麼只記得台灣紅過髒髒包，太不常去麵包店了嗎」、「我孤陋寡聞，沒聽過」、「還真的沒在台灣吃過」、「菠蘿麵包！從小吃到大」、「完全不知道台灣有紅過這個」、「是不是只要冠上台灣都會熱賣？」「差點以為菠蘿麵包是話題食物」、「標榜台灣我就不想吃了」。

有吃貨就解釋，「前陣子台灣確實有紅過這個」、「曾經有火紅過一下下」、「台北YAMAZAKI就有，千層吐司，烤過後一層層撕來吃蠻好吃的」、「沒錯啊，之前台灣很紅，只是風潮過了」、「上個月去無意間也看到」。也有網友提到，「這個已經很久了啦，至少一年有了」。

至於千層吐司評價如何，吃過的網友分享，「手撕千層吐司，千層就是好吃」、「台中也有，而且有些還有包料，感覺很好吃」、「超油，千層=油」、「這好香好吃，喜歡冰冰吃」、「上次在嘗鮮的心態下買了一個，結果挑食的兒子一直吃～所以印象不錯」。

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