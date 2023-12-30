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獨／賣出近2千萬冊漫畫！台文創公司在日本創紀錄「銷售擠入前十大」

▲▼友善文創在日本賣出近2千萬冊漫畫，年度銷售量更擠入日本前十大公司。（圖／友善文創提供）

▲友善文創日前舉辦感謝祭，公布在日本賣出近2千萬冊漫畫，年度銷售量更擠入日本前十大公司。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

台積電在日本設廠引發矚目，而剛邁入十七歲的友善文創公司，在社長王士豪帶領下，日文版漫畫（紙本+電子）累計銷售量已超過1700萬冊，其中2部作品超過5百萬冊，預估2023年底前累計將挑戰2千萬冊，並有8部作品製作成動畫，雙雙寫下台灣文創公司在日本新紀錄，單行本年度累計銷售量已經擠入日本漫畫業界前十名。

2007年由王士豪成立的友善文創公司，一開始僅是1人公司。王士豪當時到日本出差只能住膠囊旅館、睡網咖，如今卻已經成長為近40人的團隊，並在日本秋葉原設立辦公室，成為日本動漫界最夯的台灣出版社。日前在台舉辦感謝祭，更有多位日本動漫界重量級高層參與，王士豪也宣布未來將進軍美國，改寫台灣文創公司的新篇章。

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友善文創在日本的成績也是有目共睹，至今日文版漫畫（紙本+電子）累積銷售量已超過1700萬冊，2023年底即將超過2千萬冊，其中2部作品銷售超過500萬冊，包括《轉生賢者的異世界生活》系列突破750萬冊、《失格紋的最強賢者》系列突破650萬冊，另外3部作品銷售超過100萬冊，包括《我的現實是戀愛遊戲？？》累計突破130萬冊、《試著管理塔吧（暫譯）》系列突破110萬冊、《魔技科的劍士與召喚魔王》累計突破100萬冊。

▲▼彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫。（圖／友善文創提供）

▲彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》，在日本累積銷售突破750萬冊，並已製作動畫。（圖／友善文創提供）

也因為漫畫作品銷售，友善文創至今共有8部作品動畫化，而且收視同樣亮眼。例如《轉生賢者的異世界生活》榮登日本「dアニメストア」、「GYAO！」動畫人氣榜單日收視冠軍，漫畫獲得「Google Play年度最佳漫畫2020 TOP5」；《地下城與勇士之逆轉之輪》在日本著名的「東京電視台」播出時，最高同時觀看人數突破150萬，在「騰訊」平台播放量突破6億；《失格紋的最強賢者》則榮登日本「ABEMA」2022年1月冬季新作動畫，累計瀏覽數第1名，在「羚邦」官方YouTube頻道累計觀看次數突破1900萬，在「巴哈姆特動畫瘋」則超過170萬次。

友善文創日前舉辦成立16周年感謝祭，宣布上述傲人成績外，更有多位日本動漫界重量級高層參與，是難得齊聚一堂的頂尖陣容，包括執導過《幽遊白書》、《死神》等經典長篇動畫、堪稱JUMP御用導演阿部記之，擔任過《東京復仇者》、《阿爾斯蘭戰記》等知名動畫作品製作人LIDENFILMS社長里見哲朗，還有打造出《名偵探柯南》、《城市獵人》等多部膾炙人口動畫作品的傳奇製作人諏訪道彦，也是大阪藝術大學專任教授。

▲▼擔任過《東京復仇者》、《阿爾斯蘭戰記》等知名動畫作品製作人LIDENFILMS社長里見哲朗，參與友善文創感謝祭。（圖／友善文創提供）

▲擔任過《東京復仇者》等知名動畫作品製作人的里見哲朗（見圖）等多位日本動漫界重量級高層，頂尖陣容難得齊聚一堂，參與友善文創感謝祭。（圖／友善文創提供）

從友善文創成立起便長期合作至今的SQUARE ENIX，由編輯長河野謙一代表致詞時指出，友善文創的團隊編輯與所有作家老師們，都懷著「要讓作品紅起來」這股強烈的心情和氣勢創作，善加溝通並保持高品質內容、高產量並嚴格遵守截稿日，和創造出熱門作品密切相連。

河野謙一也稱讚社長王士豪，長年來專注培育社內團隊合作精神，以專業能力累積海內外合作企業的深厚信任，才能創造出如此亮眼成績，讓各界頂尖夥伴都願意來到台灣祝賀，並且期許一同開創未來的新發展。

▲▼友善文創社長王士豪。（圖／友善文創提供）

▲在王士豪（上圖）帶領下，友善文創日文版漫畫累積銷售量即將達到2千萬冊。（圖／友善文創提供）

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