「臭蟲」恐怖激增！東京、大阪遭入侵　案例創新高

▲臭蟲長約5毫米，白天躲在家具的裂縫和縫隙中，夜間以人血為食。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

繼韓國和法國等國遭到臭蟲（Bedbug，又稱床蝨）入侵後，據日本東京和大阪的害蟲防治協會稱，2023年日本主要大都市地區的民眾尋求應對與臭蟲相關的諮詢數量激增，甚至已達到歷史新高，對此專家也警告，臭蟲問題正在日本國內蔓延。

據共同通訊社報導，據東京害蟲防治協會稱，2023以來截至11月，東京已收到有306起與臭蟲相關的諮詢，這已超過2022一整年的247起諮詢總數。同時，截至11月底，大阪已收到307起諮詢，比去年增加約50%，回顧11月底，大阪地鐵的臭蟲傳播現象在社群媒體上瘋傳，促使電車營運商清理了1380輛列車。

此外，在全國範圍內，2022財政年度日本全境共有683起臭蟲諮詢案件，比2009財政年度增加約5倍。

事實上，臭蟲自從19世紀末就已在日本出現，並一度在全國範圍內猖獗，但隨著強效殺蟲劑的廣泛使用，臭蟲的數量在1970年左右直線下降，然而從2000年左右開始，有些蟲子開始對殺蟲劑產生抗藥性。

對此，日本醫學昆蟲動物學會（Japan Society of Medical Entomology and Zoology）會長夏明正提醒民眾，即使在城市地區外，臭蟲的侵擾也正在蔓延，「沒有任何地方可以被視為是安全的，這種情況可能發生在這個國家的任何地方」。

夏明正建議民眾在旅行時，將衣服和其他物品密封在塑膠袋中，並盡可能遠離床，但他也補充「雖然臭蟲的叮咬會引起劇烈瘙癢，但臭蟲並不會傳播疾病，如果採取預防措施，就沒有必要過度恐懼」。

臭蟲長約5毫米，白天躲在家具的裂縫和縫隙中，夜間以人血為食，牠們的叮咬可能會引發一些人的過敏反應，導致嚴重搔癢，而雌性臭蟲一生中可產下數百顆卵，這意味著，如果臭蟲出現在衣服或隨身物品上，很容易傳播各地。

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