強化台日友好！　日議員向高市早苗提交建議書：台灣是必要存在

▲積極推動台日友好的日本議員上畠寬弘（右），日前向高市早苗（左）提交強化日台友好的建議書。（圖／翻攝自X）

文／中央社台北29日電

日本神戶市議員上畠寬弘積極推動台日友好，他今天在社群媒體X發文表示日前與經濟安全保障擔當大臣高市早苗會面，提出強化日台友好的建議書，高市表達認同，並認為台灣是重要且必要的存在。

身為日本全國日台友好議員協議會副理事長的上畠發文表示，外界期待高市成為下一任首相，她也是親台的政治家。

上畠向高市提出「日本與台灣友好發展及協作強化的建議書」，高市同意他的建議，認為台灣是一個「重要且必要的存在」。兩人在日台友好、自由和民主方面達成共識。

上畠的建議書指出：「日本和台灣在困難時總是互相支持，阪神淡路大地震、東日本大地震以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣向日本提供大量支援；同樣，日本也向台灣提供新冠疫苗，兩國互相支持，在克服困難和危機時友誼不斷加深，現在這種連結是堅不可摧的。」

建議書指出，「尤其是日本已故前首相安倍晉三與台灣前總統李登輝、總統蔡英文、副總統賴清德等人深化的友誼，是我們日本國民應該傳承給下一代的寶藏」。

上畠提出8項具體建議，首先是對安全保障、打擊犯罪、反恐、防災和防疫等事件，應該迅速採取行動，建立日本台灣交流協會和台灣日本關係協會之間的協議，構建日台政府部門之間的實務框架。

其次是實現台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。第3是在外交部內設立台灣事務企劃官的職位。第4是派遣自衛隊高級官員到日本台灣交流協會，加強與台灣國防部的協作。

第5是迅速制定「台灣相關法」，順利實現涉及台灣的政策。第6是在自由民主黨（自民黨）內設立討論和制定台灣政策的機構。第7是在自民黨和民進黨之間設立高層政黨交流協議會。最後是強化日本與台灣邦交國之間的關係，提供必要的支援。

建議書指出 ，通過強化日台友好合作的「善的循環」，不僅有益於日台的國家利益，也有助於提升人類福祉和促進世界和平。