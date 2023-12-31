日本朋友搶買「台灣1伴手禮」塞滿行李箱！網：韓國人也愛

▲新冠疫情解封後，台灣的外國觀光客有所增加。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

觀光客來台灣欣賞古蹟、享受文化和自然風光外，不免俗會買伴手禮，包括鳳梨酥、茶葉等，一名網友表示，有日本朋友來台灣玩，指定要喝三點一刻的奶茶，大讚有茶葉的奶茶包很特別、很好喝，還到賣場掃貨帶回日本送朋友，貼文釣出不少愛好者直呼「超好喝」，也有人分享其他外國人愛的台灣好物。

有網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，有個日本朋友來台灣旅遊時，一定會喝三點一刻的奶茶，「她說有茶葉的奶茶包很特別，也好喝」，喜歡到直接去賣場掃貨，帶回日本送親朋好友，「整個行李箱都奶茶包，喝完了還會請我幫她代購哈哈哈哈」。

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貼文一出，許多網友也愛三點一刻的奶茶，「我家才剛購入2包，這個很好喝」、「整個東北亞東南亞遊客都愛，但反而在台灣不怎麼紅」、「很多很多年以前三點一刻是超紅的，我們上班族都很愛」、「有茶味的奶茶真的很特別，我從小就喜歡」、「大推炭燒口味」。

事實上，除了三點一刻之外，很多觀光客來台灣也會買「義美杏仁巧克力酥片餅乾」、「牛軋餅」、「裕珍馨奶油酥餅」。除了必買美食，還有韓國妹子大推「涼感衛生棉」，給了浮誇且極高的評價「夏天超熱，身體某部位卻是負3度」、「沒有這個活不下去」，就連日本妹也愛不釋手，買了很多包要回國給朋友使用。