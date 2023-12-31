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陸央媒專欄批香港「學運女神」周庭：裝純賣可愛，腹黑又媚外

▲周庭。（圖／翻攝環球時報）

▲香港「學運女神」周庭赴加拿大唸書棄保，遭政府終身通緝。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《環球時報》近日刊出人物專欄，痛批有香港「學運女神」之稱的周庭棄保潛逃，罔顧法紀，還將其從小生長背景、求學環境及個性變化等翻出，稱其為「裝純賣萌扮可愛，暴力無腦又媚外。」

▲周庭。（圖／翻攝環球時報）

▲周庭與黃之鋒被捕。（圖／翻攝環球時報）

《環球人物》文章稱，今年27歲的周庭是「港獨」組織「香港眾志」核心成員，甘做亂港分子黃之鋒等人的「馬前卒」，用所謂的「可愛」「萌」包裝自己，以達到煽動組織成員搞亂港活動的目的，深得境外反華勢力青睞。

文章指，周庭出生於1996年12月，年幼時已擁有英國國籍，自稱是父母為她申請，對申請過程沒有印象，也從未在英國定居。周庭曾在接受媒體採訪時說，自己小時候外向、頑皮、叛逆，別的小朋友都很聽老師的話，唯獨她要睡在地上，不肯和大家一起活動。

文章提到，到了中學，周庭就越來越「瘋」，變得性格內向、寡言、不合群，也沒有朋友，同學們做課題研究時，無人提出要拉她進學習小組。後來，她宣稱自己那時是叛逆，一向對這種活動很不屑。但不少同學反映，周庭「孤僻」「霸道」「有心計」，所以大家都不願理她。時間久了，周庭覺得自己遭到了邊緣化，再加上她學習成績又不好，就一直想搞點「大事情」，讓別人對她刮目相看。

文章稱，2014年非法「佔中」期間，主要組織者之一的周庭極盡煽動之力，發動學生罷課，帶領學生衝擊香港立法會大樓，煽動市民「長期佔領街道」，將「佔中」推向暴力方向。不久後，周庭發現形勢逐漸失控，就在臉書發帖稱，自己才17歲，面對非一般的壓力，感到極度徬徨及疲倦，所以決定退出「學民思潮」，希望大家可以尊重她的這個決定。隨後有媒體披露，周庭突然退出，其實是為了防止「引火燒身」。

▲周庭。（圖／翻攝環球時報）

▲周庭曾投入香港立法會議員選舉。因資格不符未獲提名。（圖／翻攝環球時報）

直至2018年1月立法會選舉前夕，羅冠聰、黃之鋒雙雙入獄。按規定，刑期達到3個月者在5年內都不得再參選立法會。一時之間，「香港眾志」內部慌了陣腳，乏人可推之際，只好讓周庭臨時頂上空缺。最終，周庭被裁定「並非真誠擁護基本法及效忠香港特區」而取消其參選資格。

周庭因2019年參與包圍警察總部，被判入獄10個月。人在獄中的她，還不忘指使朋友替自己在臉書發文賣慘。2021年，周庭刑滿出獄後，仍須就一宗勾結外國或境外勢力案，繼續接受國安處保釋候查，被限制離境，並要每隔3個月到國安處簽署一份「扣留旅遊證件書」。今（2023）年夏天，周庭稱自己獲得了一份加拿大多倫多一大學的錄取證明，然後向香港警方稱希望能去加拿大上學。

▲周庭。（圖／翻攝環球時報）

▲周庭在街頭宣講。（圖／翻攝環球時報）

香港警方國安處在今（2023）年9月發還周庭旅遊證件批准離港，但周庭須遵從12月底返港報到的條件。然而，此人到了加拿大，就不再是之前那副哭哭啼啼、求可憐的嘴臉。12月3日，周庭突然反口，在社交網站高調發文，預告自己不會返港向警方報到，變相宣佈棄保潛逃，還稱「大概一輩子不會回去了」。

對此，12月4日，香港特區政府發出嚴正聲明，會全力依法追捕周庭，並嚴厲譴責這種畏罪潛逃的羞恥行為。香港特區行政長官李家超更是表示，除非周庭自首，否則她會終身被追捕。

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